РФ завдала балістичних ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду: що відомо

У Дніпрі зруйновано складські приміщення та промисловий об’єкт. Серед постраждалих є поранений у важкому стані.

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Наслідки аткаки РФ на Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Двоє людей загинули та шестеро поранені у Дніпропетровській області

Під удар потрапили об’єкти в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді

На промислових підприємствах після ударів спалахнули пожежі

У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. В результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро отримали поранення.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області. На об’єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді спалахнули пожежі.

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Ракетний удар по Кривому Рогу підтвердив і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто зазнало атаки балістичними ракетами. Можливі ще вильоти", - повідомив Вілкул.

За його словами, росіяни завдають додаткових ударів крилатими ракетами по тих самих цілях.

За попередніми даними моніторингових каналів та повідомленнями військових, по чотири балістичні ракети влучили в Дніпро та Кривий Ріг, ще щонайменше три ракети атакували Павлоград.

Вранці Ганжа повідомив, що в Дніпрі постраждали складські приміщення та підприємство. Двоє людей загинули. 25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку. 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджено підприємства також у Кривому Розі та Павлограді.

У Нікопольському районі постраждали Марганецька та Покровська громади.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі.

У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. У результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

Увечері 20 вересня дрон на оптиці влучив прямо біля під’їзду в Сумах. Там якраз перебувала подружня пара. Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення.

У результаті атаки РФ в Одесі 19 вересня пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених і загиблих немає.

Тієї ж ночі РФ атакувала Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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