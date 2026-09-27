Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Найсприятливішим періодом стане кінець вересня та початок жовтня.

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Як довго триватиме бабине літо в Україні: точний прогноз до кінця жовтня / Колаж "Главред", фото: скріншот

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Бабине літо триватиме щонайменше до початку жовтня Вставлений текст

Вдень очікується до +17…+22, але ночі залишаться холодними Вставлений текст

У жовтні можливі нові хвилі тепла, дощі та заморозки

Після холодних дощових днів погода в Україні знову різко змінюється. Кінець вересня принесе те саме класичне бабине літо, на яке багато хто чекав практично весь місяць: опадів стане значно менше, антициклон забезпечить більше сонця, а вдень температура в багатьох регіонах підніматиметься до комфортних +17…+22 градусів.

Однак літнім це тепло можна назвати лише умовно - ночі вже залишаться по-справжньому осінніми, з температурою близько +7…+11 градусів, ранковими туманами та помітним контрастом між денним і нічним теплом. За попередніми прогнозами, спокійна й досить тепла погода збережеться й на початку жовтня, однак весь другий місяць осені не буде однаково теплим.

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Офіційний прогноз Українського гідрометеорологічного центру на жовтень при цьому не передбачає аномалій у масштабах усього місяця. Середня місячна температура очікується в межах +6…+12 градусів, тобто приблизно на рівні кліматичної норми. Кількість опадів прогнозується на рівні 31–77 мм, а в Карпатах - 51–101 мм, що становить приблизно 80–120 % від норми. Іншими словами, жовтень загалом має виявитися досить типовим: із періодами м’якого тепла, холодними ночами, дощами та поступовим переходом до дедалі пізнішої осені.

В Україну прийшло справжнє бабине літо

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що справжнє бабине літо в Україні вже розпочинається. Його характерною рисою стане вплив антициклону: більшу частину часу переважатиме суха погода зі змінною хмарністю, м’яким осіннім сонцем, ранковими туманами та димкою. На вихідних, 26–27 вересня, по країні прогнозувалася переважно температура +17…+22 градусів вдень, тоді як вночі температура має опускатися до +7…+11 градусів. Невеликі локальні дощі могли з’являтися на заході в суботу та на сході в неділю, однак на загальній картині вони істотно не позначаться.

Головна особливість цього періоду - велика добова амплітуда температури. Після сходу сонця повітря швидко прогріватиметься, тому вдень погода нагадуватиме початок вересня, але ввечері тепло швидко зникатиме. Саме тому сонячні +20 градусів у середині дня не означають повернення справжнього літа: після заходу сонця температура місцями буде практично вдвічі нижчою. Діденко також прогнозувала, що наступний тиждень після останніх вересневих вихідних загалом мине в теплій і сонячній атмосфері, а отже, бабине літо може тривати й на початку жовтня.

Скільки триватиме бабине літо

Назвати точну дату закінчення бабиного літа за кілька тижнів наперед неможливо, оскільки атмосферна циркуляція в жовтні стає дедалі мінливішою. Однак існуючі прогнози вказують, що найсприятливішим періодом стане кінець вересня та початок жовтня. Більше того, деякі регіони можуть отримати кілька окремих хвиль відносного тепла навіть після першого помітного похолодання.

При цьому бабине літо не слід розуміти як безперервний період із температурами вище +20 градусів. У кліматичному сенсі це скоріше кілька спокійних, сухих і сонячних днів після осіннього похолодання, коли денні температури тимчасово підвищуються. Тому навіть під час бабиного літа вночі можливі дуже низькі показники, туман, а в окремих районах за сприятливих умов - перші заморозки.

Укргідрометцентр окремо нагадує, що заморозки в першій половині жовтня для України є звичайним кліматичним явищем. Таким чином, тепла денна погода цілком може поєднуватися з нічними температурами близько нуля, особливо в північних, західних і центральних областях.

Яким буде жовтень 2026 року в Україні

Згідно з офіційним місячним прогнозом Укргідрометцентру, середня температура жовтня становитиме +6…+12 градусів. Це значення близьке до кліматичної норми й означає, що в масштабах усього місяця ані екстремально теплого, ані аномально холодного сценарію наразі не очікується. Звісно, середня місячна температура не відображає конкретну погоду в певний день: на початку жовтня вдень може бути близько +20 градусів, тоді як ближче до кінця місяця окремі ночі можуть стати дуже холодними.

Для жовтня характерне поступове похолодання. Кліматично середньодобова температура повітря опускається нижче +8 градусів у більшості регіонів України переважно в третій декаді жовтня. На Чернігівщині та Сумщині це зазвичай відбувається раніше - вже в другій декаді. На півдні країни та на Закарпатті стійкий перехід через позначку +8 градусів традиційно затримується до першої декади листопада. Тому різниця між північчю та півднем у середині й особливо у другій половині жовтня може бути досить суттєвою.

Погода на початку жовтня: тепло ще затримається

Судячи з довгострокових прогнозів, перші дні жовтня в багатьох регіонах будуть досить комфортними. Особливо відчутним тепло може виявитися в Києві, центральних, східних і південних областях. Після завершення вересневого похолодання атмосфера перейде до спокійнішого режиму, а антициклональна погода подарує Україні кілька сухих і сонячних днів.

У Києві, згідно з опублікованим УНІАН довгостроковим прогнозом Wisemeteo, період з 1 по 4 жовтня попередньо очікується теплим і сонячним. Після цього можливі короткочасні дощі. Далі до кінця місяця денна погода має залишатися помірно теплою для жовтня, але ночі стануть помітно холоднішими. При цьому тривалих дощових періодів для столиці поки що не прогнозується.

Тому початок жовтня може стати фактичним продовженням бабиного літа, особливо там, де збережеться вплив антициклону. Але вже з першого тижня місяця стане помітно, що сезон змінюється: світловий день стрімко скорочується, повітря вночі охолоджується швидше, вранці частішатимуть тумани, а підвищення температури вдень дедалі сильніше залежатиме від наявності сонця.

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Захід України почне охолоджуватися швидше

Дещо інша картина попередньо очікується на заході країни. У Львові найбільш комфортна погода прогнозується лише в перші дні жовтня. Згідно з довгостроковою моделлю, після 4 жовтня хмарності стане значно більше, а температурний фон почне поступово знижуватися.

Для західних областей такий сценарій цілком характерний: вплив атлантичних циклонів тут зазвичай відчувається раніше, тому хмарних і вологих днів може бути більше, ніж у центрі чи на півдні. При цьому ситуація може змінюватися досить швидко - за сонячним теплим днем може настати дощовий і значно прохолодніший період.

У Карпатах осінь традиційно буде значно холоднішою. Середня місячна температура у високогірних районах істотно нижча, ніж на рівнинній частині країни, а жовтень уже належить до періоду, коли цілком можливі зимові прояви погоди.

Центр і Дніпро: сонце чергуватиметься з дощами

У центральних областях жовтень, найімовірніше, виявиться мінливим. У Дніпрі довгостроковий прогноз передбачає чергування ясних і дощових періодів, причому сонячних днів загалом може бути більше, ніж похмурих. Дощі можливі практично щотижня, однак тривалими вони поки що не виглядають.

Це добре вписується і в загальну картину жовтня: тривалих літніх антициклонів стає менше, але ще немає стійкої пізньоосінньої похмурості. У результаті погода може змінюватися буквально кожні кілька днів - від сонця та комфортного денного тепла до холодного дощу та поривчастого вітру.

На сході буде тепліше, але дощів може бути більше

У Харкові початок жовтня попередньо прогнозується досить теплим, хоча небо часто буде хмарним. Після 7 жовтня температурний фон поступово знизиться. При цьому довгострокова модель не показує сильних морозів протягом місяця, зате дощових днів на сході може виявитися досить багато.

Водночас точні прогнози опадів на кілька тижнів уперед мають значну похибку. Тому зараз правильніше говорити лише про загальну тенденцію: перша половина жовтня на сході ще зможе порадувати порівняно м’якою погодою, тоді як у другій половині місяця нічне похолодання стане більш вираженим.

Південь збереже тепло довше за всіх

Найтриваліша тепла осінь традиційно очікується в південній частині України. Згідно з довгостроковим прогнозом для Одеси, період приблизно з 1 по 19 жовтня може бути переважно теплим і сонячним. Після 20 жовтня погода стане більш похмурою та прохолодною.

Саме південні області мають найбільші шанси довше за інших зберегти комфортні денні температури. Це підтверджується й кліматичними даними Укргідрометцентру: стійке зниження середньодобової температури нижче +8 градусів тут зазвичай відбувається лише на початку листопада. Тому навіть у другій половині жовтня на півдні можуть періодично траплятися досить теплі дні, хоча ночі неминуче стануть холоднішими.

Чи будуть заморозки в жовтні

Морози виключати не можна. Більше того, Український гідрометеорологічний центр прямо зазначає, що для першої половини жовтня це звичайне явище. Їхня ймовірність особливо висока в ясні та безвітряні ночі, коли поверхня землі швидко втрачає накопичене вдень тепло. Насамперед це стосується північних, західних та частини центральних областей.

При цьому наявність заморозків не означає початку зимової погоди. У жовтні цілком можлива ситуація, коли вночі температура біля поверхні ґрунту опускається нижче нуля, а вдень після сходу сонця повітря прогрівається до +12…+17 градусів і вище. Саме такі перепади особливо характерні для періодів антициклональної погоди.

Скільки дощів випаде в жовтні

За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів становитиме переважно 31–77 мм. У Карпатах очікується близько 51–101 мм. Загалом це 80–120 % кліматичної норми, тобто офіційний місячний прогноз у середньому по країні не вказує на якісь явні ознаки екстремально сухого чи виключно дощового жовтня.

Розподілятися ці опади, звісно, будуть нерівномірно. Один регіон може отримати значну частину місячної норми всього за кілька циклонів, тоді як сусідня область проведе більшу частину місяця практично без дощів. Тому цифра місячних опадів не означає, що дощ йтиме постійно.

Що відбудеться у другій половині жовтня

Ближче до середини місяця погодні процеси дедалі виразніше набуватимуть пізньоосіннього характеру. Навіть якщо вдень температура часом залишатиметься досить приємною, нічне охолодження посилиться. На півночі середньодобові значення почнуть стійко опускатися нижче +8 градусів раніше, ніж в інших частинах країни, а до третьої декади аналогічна тенденція буде характерною вже для більшої частини України.

Кількість сонячного тепла також швидко зменшуватиметься. Тому після проходження чергового холодного фронту атмосфері буде дедалі важче повернути показники до вересневих значень. Хвилі тепла ще можливі, особливо на півдні та в центрі, однак кожна наступна, найімовірніше, буде коротшою та слабшою за попередню.

Яка погода очікується наприкінці жовтня

Остання декада жовтня стане періодом, коли в більшості регіонів остаточно закріпляться типові умови пізньої осені. Довгострокові прогнози для окремих міст вказують на поступове зниження денної температури, збільшення хмарності та холодні ночі. На півдні цей процес пройде м’якше, а захід і північ відчують сезонне похолодання раніше.

При цьому прогнозувати зараз конкретну температуру на 25–31 жовтня з високою точністю передчасно. Сам Укргідрометцентр зазначає, що основна оперативна точність притаманна короткостроковим прогнозам, тоді як місячний прогноз насамперед дає загальну характеристику температури та кількості опадів. Тому повідомлення про конкретну погоду в певний день наприкінці жовтня слід сприймати як орієнтовні та уточнювати ближче до дати.

Бабине літо ще нагадає про себе, але осінь поступово візьме гору

Таким чином, кінець вересня та початок жовтня принесуть Україні приємну погодну перерву. Після дощів і різкого похолодання країна отримає період м’якого осіннього тепла з денною температурою близько +17…+22 градусів, сонцем і переважно сухою погодою. Саме цей період синоптики вже називають справжнім бабиним літом.

Жовтень загалом очікується без значних температурних аномалій: офіційно прогнозується середня температура +6…+12 градусів і кількість опадів переважно в межах норми. На початку місяця ще буде досить багато теплих днів, причому на півдні комфортна погода може затриматися значно довше. Однак у міру наближення до кінця жовтня ночі ставатимуть дедалі холоднішими, ймовірність заморозків зросте, а середньодобова температура в більшості областей опуститься нижче +8 градусів.

Тому бабине літо справді вже настало, але розраховувати на повернення повноцінної літньої спеки не варто. Україна вступає у період класичної осені: із сонячними теплими днями, холодними ночами, туманами, періодичними дощами та поступовим похолоданням. А ближче до останньої декади жовтня осіння погода стане дедалі стійкішою - особливо на заході та півночі країни.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути прогноз погоди в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й щодо кожного регіону та населеного пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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