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Що захистить Україну від ракетних атак РФ: Буданов зробив несподівану заяву

Олексій Тесля
27 вересня 2026, 20:34
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Україна зацікавлена у можливостях, які надають Starlink / Starshield, підкреслив Кирило Буданов.
Буданов, Шахед
Кирило Буданов назвав захист від масованих ударів РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяв Буданова:

  • Україна зацікавлена в можливостях, які надає Starlink
  • Потрібні розширені можливості - потрібно більше покриття

Україна зацікавлена в розширенні можливостей Starlink і Starshield, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси.

Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

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"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай необхідні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - зазначив голова ОП.

Він зазначив, що на даний момент доступ, яким володіє Україна, є недостатнім.

"Нам потрібні розширені можливості - потрібно більше покриття", - додав також Буданов.

Виробництво ракет для Patriot: коли можуть з’явитися перші результати

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Створення повноцінного виробництва в стислі терміни буде непростим завданням. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, сформувати кваліфікований персонал і налагодити стабільні поставки всіх необхідних компонентів.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені оперативно, а проєкт не зіткнеться з серйозними затримками, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися орієнтовно через один-два роки.

Актуальність створення такого виробництва зростає на тлі збільшення Росією обсягів випуску балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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