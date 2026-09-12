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РФ б'є сотнями дронів, є жертви та "прильоти": деталі масованої атаки

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 20:28
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За попередніми даними, лише за один проміжок часу засобами ППО було збито/нейтралізовано 336 ударних БПЛА.
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РФ атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: zt.dsns.gov.ua

Головне:

  • Україну атакували 410 БПЛА, збито/подавлено 336 ударних дронів
  • Ворог продовжує атакувати Дніпро, втретє завдано удару по підприємству
  • На Житомирщині загинули дві людини, уражено підприємство та три АЗС

Протягом дня 12 вересня (з 6:30 до 18:00) противник атакував Україну 410 ударними БПЛА (37 з них – реактивні).

"За попередніми даними, протягом зазначеного періоду засобами протиповітряної оборони було збито/придушено 336 ударних БПЛА (23 з них – реактивні)", – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

відео дня

Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА противника.

"Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також заходять нові групи БПЛА", – попередили ПС, закликавши не ігнорувати тривогу.

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/ t.me/kpszsu

Удар по Житомирській області

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинули дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями та три АЗС.

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/ zt.dsns.gov.ua

"Вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Вранці – автозаправна станція у Звягелі. Крім того, 2 заправні станції в Коростені. У цих випадках обійшлося без жертв", – написав голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

За його інформацією, близько 16-ї години було вражено продуктовий магазин у Звягелі: 2 людини загинули.

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/ zt.dsns.gov.ua

Атака на Дніпропетровщину

Ворог продовжує атакувати Дніпро, втретє за суботу завдавши удару по тому самому підприємству.

"Ворог знову атакував Дніпро. Втретє за сьогодні росіяни завдали удару по тому самому підприємству", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

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/ t.me/dnipropetrovskaODA

Інформація про постраждалих уточнюється.

Чому РФ посилила удари – думка експерта

Росія посилила атаки "Шахедами" по західній Україні, скориставшись погіршенням погоди, заявив радник президента Сергій Бескрестнов.

За його словами, погана погода ускладнює роботу українських перехоплювачів і дає звичайним, нереактивним російським дронам більше шансів проникнути в глибокий тил.

РФ б'є сотнями дронів, є жертви та 'прильоти': деталі масованої атаки
/ Главред

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Тому що, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це дійсно так", - заявив Бескрестнов.

Дивіться відео - РФ посилює удари дронами:

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/ Скріншот

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. В результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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