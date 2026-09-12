РФ б'є сотнями дронів, є жертви та 'прильоти': деталі масованої атаки

Головне:
- Україну атакували 410 БПЛА, збито/подавлено 336 ударних дронів
- Ворог продовжує атакувати Дніпро, втретє завдано удару по підприємству
- На Житомирщині загинули дві людини, уражено підприємство та три АЗС
Протягом дня 12 вересня (з 6:30 до 18:00) противник атакував Україну 410 ударними БПЛА (37 з них – реактивні).
"За попередніми даними, протягом зазначеного періоду засобами протиповітряної оборони було збито/придушено 336 ударних БПЛА (23 з них – реактивні)", – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА противника.
"Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також заходять нові групи БПЛА", – попередили ПС, закликавши не ігнорувати тривогу.
Удар по Житомирській області
Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинули дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями та три АЗС.
"Вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Вранці – автозаправна станція у Звягелі. Крім того, 2 заправні станції в Коростені. У цих випадках обійшлося без жертв", – написав голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.
За його інформацією, близько 16-ї години було вражено продуктовий магазин у Звягелі: 2 людини загинули.
Атака на Дніпропетровщину
Ворог продовжує атакувати Дніпро, втретє за суботу завдавши удару по тому самому підприємству.
"Ворог знову атакував Дніпро. Втретє за сьогодні росіяни завдали удару по тому самому підприємству", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Чому РФ посилила удари – думка експерта
Росія посилила атаки "Шахедами" по західній Україні, скориставшись погіршенням погоди, заявив радник президента Сергій Бескрестнов.
За його словами, погана погода ускладнює роботу українських перехоплювачів і дає звичайним, нереактивним російським дронам більше шансів проникнути в глибокий тил.
"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Тому що, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це дійсно так", - заявив Бескрестнов.
Дивіться відео - РФ посилює удари дронами:
Удари РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. В результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.
Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.
Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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