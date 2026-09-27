Балістика по РФ уже полетіла: Загородній назвав головну ціль України

Можливості України щодо ударів на великі відстані по РФ зростають, підкреслив Тарас Загородній.

https://glavred.net/ukraine/ballistika-po-rf-uzhe-poletela-zagorodniy-nazval-glavnuyu-cel-ukrainy-10799771.html Посилання скопійоване

Тарас Загородній прокоментував удари по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Найважливіше із заяв Загороднього:

Перші українські балістичні ракети вже полетіли в бік РФ

Результати далекобійних ударів по Росії хороші

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував удари України на великі відстані вглиб території країни-агресора - РФ.

Як він підкреслив в інтерв’ю Главреду, це, зокрема, є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

відео дня

"Головне – демонстрація сили. Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші", – зазначив експерт.

На переконання аналітика, можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

"Наші можливості зростають. "Фламінго" літають, балістичні ракети літають, дрони літають… Американці все це чудово бачать, бо онлайн спостерігають за польотами будь-яких ракет і відзначають результативність. Тому певною мірою вони будуть змушені дотримуватися того, що диктуватиме Україна", – додав Загородній.

Удари по об’єктах у РФ: що відомо

Україна провела серію ударів по об’єктах на території Росії. Про спільну операцію повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, однією з цілей став нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) атакувала військовий аеродром у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред