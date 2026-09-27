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"Росія "перемогла" дитсадочки і школи": Зеленський розкрив масштаби терору РФ

Інна Ковенько
27 вересня 2026, 20:53
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Серед пошкоджених у Києві об’єктів опинився будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.
Зеленський розкрив наслідки атаки РФ на Київ
Зеленський розкрив наслідки атаки РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: скриншот, соцмережі

Головне:

  • РФ за добу запустила по Україні 277 ударних дронів, 155 із них – реактивні
  • У Києві пошкоджені два дитсадки, дві школи та будинок резиденції посла Саудівської Аравії
  • Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби Росія застосувала проти України 277 ударних дронів різних типів, зокрема 155 реактивних. У Києві пошкоджені два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм. Жодної військової мети у Росії при цьому немає. Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За словами президента, внаслідок російської атаки пошкоджено будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.

Зеленський також повідомив про пошкодження цивільних об’єктів в інших регіонах. На Дніпровщині постраждала спортивна школа, а на Сумщині – будівля обласного будинку дитини.

"Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну", - зазначив президент.

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

Президент закликав застосувати санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема та посилити тиск на Росію.

"Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, готуються нові санкційні пакети проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств та осіб, зокрема пов’язаних із виробництвом російської балістики. Нові санкції мають запрацювати вже у жовтні.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Яка мета затяжних атак на Київ - думка експерта

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко переконаний, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - наголосив він

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 27 вересня російські війська обстріляли Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули двоє людей - літня жінка та 16-річна дівчина. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Крім того, РФ зночі тероризує а Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у кількох районах столиці, є загиблі. Найбільший мобільний оператор України "Київстар" повідомив про пошкодження будівлі головного офісу компанії на вул. Дегтяревській у Шевченківському районі.

Главред раніше писав, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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