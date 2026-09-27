"Росія "перемогла" дитсадочки і школи": Зеленський розкрив масштаби терору РФ

Серед пошкоджених у Києві об’єктів опинився будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.

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Зеленський розкрив наслідки атаки РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: скриншот, соцмережі

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РФ за добу запустила по Україні 277 ударних дронів, 155 із них – реактивні

У Києві пошкоджені два дитсадки, дві школи та будинок резиденції посла Саудівської Аравії

Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби Росія застосувала проти України 277 ударних дронів різних типів, зокрема 155 реактивних. У Києві пошкоджені два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм. Жодної військової мети у Росії при цьому немає. Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей постраждали", - йдеться в повідомленні. відео дня

За словами президента, внаслідок російської атаки пошкоджено будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.

Зеленський також повідомив про пошкодження цивільних об’єктів в інших регіонах. На Дніпровщині постраждала спортивна школа, а на Сумщині – будівля обласного будинку дитини.

"Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну", - зазначив президент.

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

Президент закликав застосувати санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема та посилити тиск на Росію.

"Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, готуються нові санкційні пакети проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств та осіб, зокрема пов’язаних із виробництвом російської балістики. Нові санкції мають запрацювати вже у жовтні.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Яка мета затяжних атак на Київ - думка експерта

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко переконаний, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - наголосив він

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 27 вересня російські війська обстріляли Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули двоє людей - літня жінка та 16-річна дівчина. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Крім того, РФ зночі тероризує а Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у кількох районах столиці, є загиблі. Найбільший мобільний оператор України "Київстар" повідомив про пошкодження будівлі головного офісу компанії на вул. Дегтяревській у Шевченківському районі.

Главред раніше писав, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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