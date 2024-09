Росія може вибити ЗСУ з Курської області: аналітик ISW назвав дату

До зими 2024−2025 року Росія може спробувати зупинити операцію ЗСУ в Курській області, якщо перекине туди достатньо військ. РФ розпочала контратаки 11 вересня, але Інститут вивчення війни (ISW) поки не підтвердив заяви про захоплення 10 населених пунктів. Про це повідомив керівник групи з питань Росії та геопросторової розвідки ISW Джордж Баррос в коментарі "Суспільному"

Він зазначив, що російські контратаки не є зміною тактики, оскільки війська діють малими підрозділами.

Міноборони РФ заявило про відбиття кількох населених пунктів, однак для підтвердження цієї інформації потрібні додаткові візуальні докази.

Баррос вважає, що Росія зможе вийти на кордон Курської області, якщо направить туди великі сили і зосередить на цьому напрямку ресурси.

За його словами, Путін, в такому випадку, постає перед вибором, чи готовий російський диктатор виділити десятки тисяч солдатів для захисту додаткової 1000-кілометрової ділянки фронту між Білоруссю та Харківською областю України.

"Якщо так, і якщо росіяни інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потреби Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України", - сказав він.

Баррос також зазначив, що навіть у разі втрати контролю ЗСУ підтримка України не зменшиться, а може зрости, оскільки західні країни побачать здатність України діяти на території Росії без ескалації конфлікту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.