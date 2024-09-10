'Переломний момент': британський генерал заявив, чи втримають ЗСУ Курщину

Генерал вважає, що із військового погляду нерозумно утримати всю захоплену територію.

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Скільки територій Росії можуть контролювати ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен заявив, що Україна має намір утримувати захоплену територію в Курській області Росії протягом певного часу, скільки буде потрібно.

На думку генерал-майора Великої Британії у відставці, Сили оборони не зможуть утримувати всю захоплену територію у Курській області. Тож потрібно визначити, яка територія на Курщині є життєво важливою, що є ключовим об'єктом, й відповідно до цього формувати стратегію, передає 24 канал.

-Саме тому, на мою думку, українські війська знищують деякі мости у Курській області - це частина стратегії, яка допомагає Україні утримувати території", - зазначив Чепмен. відео дня

За його словами, з військового погляду нерозумно утримати всю захоплену територію. До того ж якщо Росія перекине на Курський напрямок численні сили, то українське командування ухвалить правильне рішення щодо відступу. Наприклад, як це було під час битви за Бахмута, коли метою українців було максимальне знищення російських сил.

На скільки просунулись ЗСУ на Курщині / скріншот: deepstatemap

Захоплена частина Курської області - це психологічно ключова територія, яка, до речі, унеможливлює замороження війни.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку. Україна зберігає певні рубежі в Курській області та щодня доводить світові, що Росія може програти цю війну, заявив президент, але для цього потрібна рішучість усіх у світі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про дивовижні результати операції під Курськом. Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Сирський також уточнив, що бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

Олег Жданов розповів, чому РФ не знімає війська з фронту для захисту Курська. Кремль може бути змушений дозволити російському Генштабу зняти війська з фронту через нестачу сил для оборони Курської області, оскільки Росія намагається закрити прогалини за рахунок строковиків.

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