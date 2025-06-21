Росія пішла на компроміс щодо ЗАЕС: що відомо про новий 'жест доброї волі'

МАГАТЕ підтверджує, що робота ЗАЕС під час війни загрожує ядерній безпеці.

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ЗАЕС не відновить роботу під час бойових дій / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Енергоатом

Про що мова:

Росія погодилася не перезапускати Запорізьку АЕС до завершення війни в Україні

Необхідне вирішення проблем з охолодженням реакторів та зовнішнім електропостачанням

Міжнародна агенція з атомної енергетики повідомила, що Російська Федерація, за підсумками переговорів, погодилася утримуватися від перезапуску Запорізької атомної електростанції до припинення воєнних дій на території України. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гросі, йдеться на офіційному сайті агенції.

"Виходячи з обговорень, очевидно, що існує загальний консенсус між усіма сторонами, що Запорізька атомна електростанція не може відновити свою роботу, доки ця масштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику", - наголосив Гросі. відео дня

Під час зустрічей із представниками тимчасово призначеного адміністрацією РФ керівництва ЗАЕС, а також із російським наглядовим органом Ростехнаглядом, експерти МАГАТЕ окреслили низку проблем, які не дають змоги відновити роботу станції. Серед головних викликів - нестача систем охолодження для реакторів і нестабільне зовнішнє електропостачання.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

На сьогодні з десяти ліній електропередач, що функціонували до початку повномасштабного вторгнення, залишилася лише одна. Водночас, підрив Каховської ГЕС у 2023 році та втрата Каховського водосховища залишили ЗАЕС без основного джерела води для охолодження шести енергоблоків.

МАГАТЕ наголосило, що до вирішення критичних інфраструктурних і безпекових питань, експлуатація ЗАЕС є неможливою та потенційно небезпечною.

Останні новини про ЗАЕС

Главред писав про те, що Кремль готовий обговорити присутність США на ЗАЕС. Як відомо, США пропонували віддати управління станцією під американський контроль.

Водночас не так давно РФ обстріляла лінії електропередачі на ЗАЕС. Через такий ворожий крок станція отримувала електропостачання лише однією лінією електропередачі.

Щонайменше 13-ти працівників Запорізької атомної електростанції досі залишаються на тимчасово окупованій Росією території. Так, росіяни чинили тиск на атомників, які відмовилися переходити на їхній бік і підписувати "контракти" з російською держкорпорацією "Росатом".

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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