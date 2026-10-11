Росія двічі атакувала Самар - горять склади із сільгосптехнікою

Ворог повторно вдарив по тій самій локації, де після першої атаки виникла пожежа.

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Наслідки удару по Самару / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

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РФ атакувала безпілотниками Самар

Загорілася сільськогосподарська техніка

Під час повторної атаки спалахнули склади з технікою

Російські війська вдень 11 жовтня атакували безпілотниками місто Самар Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За словами Ганжі, під час першого удару в місті загорілася сільськогосподарська техніка. На оприлюднених ОВА фотографіях видно стовп диму, що здіймається над місцем обстрілу.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Згодом російські окупанти повторно атакували ту саму локацію. Унаслідок удару спалахнули склади із сільгосптехнікою.

"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Навіщо Росія атакує українські міста - думка військового

На думку командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія намагається посіяти хаос в Україні та вплинути на українське керівництво через терор цивільного населення. Військовий пояснив, що Кремль розраховує спровокувати невдоволення громадян масованими ударами по великих містах.

"Росіяни з року в рік шляхом терору цивільного населення намагаються вплинути на наше керівництво. Мовляв, завдамо важкого удару по Києву і почнеться бунт, який призведе до перевороту", - зазначив Володимир.

Він додав, що таким чином російська влада прагне змусити Україну ухвалювати вигідні для Москви рішення. Водночас, за оцінкою військового, ці спроби не дадуть очікуваного результату.

"Вони не розуміють нашого менталітету, не можуть нічого зробити на лінії фронту, тому тероризують великі міста та прагнуть створити хаос. А тим часом країна адаптується до складних реалій життя", - підсумував командир.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання безпілотника в 4-поверхову будівлю магазину у Соломʼянському районі. На місці виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих.

Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив про удар по Рівненській області, внаслідок якого постраждала багатодітна родина. За повідомленням, поранено семеро людей.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району. Він уточнив, що є загибла і поранені серед місцевих жителів.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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