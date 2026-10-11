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Смертельний удар КАБами по Харкову: є загибла, кількість поранених знову зросла

Інна Ковенько
11 жовтня 2026, 14:42оновлено 11 жовтня, 15:19
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Російська атака зруйнувала два приватні будинки вщент, ще близько 15 осель зазнали пошкоджень.
Удар КАБами по Харкову 11 жовтня
Удар КАБами по Харкову 11 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Головне:

  • У Харкові внаслідок удару КАБами загинула 35-річна жінка
  • Троє людей постраждали, серед них - дитина
  • Два приватні будинки зруйновані вщент, ще близько 15 пошкоджені

Посеред дня 11 жовтня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району Харкова.

За словами мера Ігоря Терехова, влучання зафіксовані на території СТО поряд із житловими будинками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

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Попередньо відомо про трьох постраждалих. Їхній стан уточнюється.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих. Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто", - повідомив Терехов.

За його словами, з-під завалів одного з понівечених будинків рятувальники деблокували 35-річну жінку. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, однак, на жаль, від отриманих травм вона померла.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що серед трьох постраждалих є дитина. На місці влучання працюють підрозділи ДСНС і бригади екстреної медичної допомоги.

ОНОВЛЕНО 14:55. В ОВА уточнили, що внаслідок російського удару КАБами загинула 36-річна жінка.

Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед поранених - 7-річний хлопчик, 44-річна жінка, а також чоловіки віком 30 і 61 рік. Медики надають їм необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО 15:08. До 8 зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Харкова. Серед постраждалих 47-річний та 36-річний чоловіки, 62-річна і 72-річна жінки.

ОНОВЛЕНО 15:20. "На дану хвилину, внаслідок ворожого обстрілу, одна людина загинула, ще 10 поранені. Пошкоджено 35 будинків та 8 авто", - повідомив мер Харкова Терехов.

Смертельний удар КАБами по Харкову: є загибла, кількість поранених знову зросла
КАБ / Інфографіка: Главред

РФ готує масштабні удари по Україні: подробиці

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений план Росії, який передбачає послідовні атаки з метою руйнування енергетичної системи країни. У документі, копія якого потрапила до розпорядження видання, описується масштабна кампанія, що передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Серед потенційних цілей зазначені електропідстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Особливе занепокоєння викликає частина плану, пов’язана з атомною енергетикою. Згідно з документом, Росія має намір домогтися зупинки трьох діючих українських АЕС, які відіграють ключову роль у забезпеченні країни електроенергією. Для цього, як стверджується, російська сторона розглядає можливість нанесення ракетних ударів по відкритих розподільних пристроях, які забезпечують підключення атомних станцій до енергомережі та знаходяться менш ніж за одну милю від реакторів.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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