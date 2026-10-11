Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

Інна Ковенько
11 жовтня 2026, 12:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Дітей евакуюватимуть у супроводі батьків або законних представників
Зону обов’язкової евакуації дітей розширено у Краматорську
Зону обов’язкової евакуації дітей розширено у Краматорську / Колаж: Главред, фото: поліція, Еспресо

Коротко:

  • У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей через погіршення безпекової ситуації
  • Евакуація охопить 130 адрес міста
  • Дітей евакуюватимуть у супроводі батьків або законних представників

У Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення охоплює 130 адрес у різних частинах міста.

Причиною стало погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

відео дня

За його словами, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, опікунів або інших законних представників дітей. До процесу залучать місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників і службу у справах дітей.

За словами очільника ОВА, родинам забезпечуватимуть супровід на всіх етапах - від виїзду до прибуття у приймальний пункт і подальшого розміщення в безпечніших регіонах України.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, - надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", - наголосив посадовець.

До зони обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб увійшли такі адреси:

Бульвари: Краматорський, Машинобудівників;

Вулиці: 9 Січня, Авіаційна, Аеродромна, Аероклубна, Академічна, Алли Горської, Ангарська, Антіна Головатого, Архипа Куїнджі, Астрономічна, Бахмутська, Благодатна, Богдана Хмельницького, Богородична, Бородянська, Бурштинова, В’ячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерія Лобановського, Василя Стуса, Великодня, Вернадського, Весела, Воїнів-визволителів, Володимира Сосюри, Гайдамацька, Ганни Подольської, Герданна, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, Гідності, Гоголівська, Двинська, Дібровна, Дмитра Кацюбайла "Да Вінчі", Дніпровська, Дністровська, Добра, Донецька, Дружби, Дубравна, Духовна, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сили, Івана Сірка, Індустріальна, Ірпінська, Канівська, Катеринича, Кирилкіна, Княгині Ольги, Кремінна, Леоніда Каденюка, Леоніда Кравчука, Леся Курбаса, Лікарська, Любомира Гузара, Марії Зеньковецької, Марії Приймаченко, Маріупольська, Мартенівська, Марусі Чурай, Металургійна, Механізаторська, Механічна, Микити Ржавського, Миколи Білоброва, Миколи Леонтовича, Мічуріна, Могилянська, Об’їзна, Олега Ольжича, Олекси Довбуша, Олекси Тихого, Олени Пчілки, Олени Теліги, Ольги Кобилянської, Остапа Вишні, П’ятого липня, Павла Мозгового, Пантелеймона Куліша, Паркова, Патріотична, Перемоги, Петра Сагайдачного, Південна, Піщаного, Правди, Прилуцька, Прогресивна, Проліскова, Промениста, Різдвяна, Ромена Роллана, Рум’янцева, Руслани Писанки, Свалявська, Світанкова, Севастопольська, Сервантеса, Січових Стрільців, Слобожанська, Соняшникова, Стратосферна, Стрийська, Східна, Таврійська, Тараса Бульби, Транспортна, Ферганська, Харківська, Центральна, Часов’ярська, Червоної Калини, Шахтарська, Шекспіра, Шота Руставелі, Ювілейна, Ярослава Мудрого;

Провулки: Дубовика, Інтернату, Науковий, Слюсарний, Український;

Проспекти: Миру, Незалежності.

Розширення зони евакуації в Україні - останні новини

Нагадаємо, 16 вересня Главред писав про розширення зони обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб у Донецькій області. Йшлося про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.

Крім того, на початку вересня у Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району - Зоряного та Малiївського.

Раніше, у серпні, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади.

Читайте також:

Про персону: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні эвакуация Краматорс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

12:43Синоптик
Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову

Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову

12:22Війна
"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

12:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

Останні новини

13:54

Гречка буде неймовірно смачною навіть без м’яса: що додати під час варіння

13:35

Меган Маркл вирішила втекти без Гаррі: ЗМІ повідомили про кризу у стосунках пари

13:28

США запропонували Кремлю "бонуси" за перемир’я: що може отримати Росія

12:54

Багато хто робить помилку: чи варто вимикати опалення, коли нікого немає вдома

12:43

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
12:29

Китайський гороскоп на завтра, 12 жовтня: Козлам — прогулянки, Свиням — посмішки

12:22

Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову

12:14

Головна помилка осінньої посадки цибулі: чому вона йде в стрілку замість великих головок

12:14

"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

Реклама
12:03

Wi-Fi буде швидшим та стабільнішим: що не варто ставити біля роутераВідео

11:41

Через одну помилку на одязі залишаються заломи: як правильно користуватися прищіпкою

11:38

Троянди не люблять зайвої обрізки: що допоможе кущам пишно зацвісти навесні

11:18

Путін поскаржився Трампу на Україну: в ISW розкрили істинну риторику Кремля

10:32

Чому штори жовтіють після прання: простий спосіб повернути білизну без хлоруВідео

10:24

Графіки не діють: у Києві та області ввели екстрені відключення світла

10:06

"Угоду треба було укладати ще 2 роки тому": Трамп звинуватив Україну в затягуванні війни

09:44

"Герані" отримали нову систему навігації: "Флеш" назвав головну загрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра, 12 жовтня: Козерогу — заявити про себе, Скорпіону — кайф

09:16

Колишній чоловік Волочкової опинився у важкому стані в лікарні

08:56

У Путіна відреагували на слова Трампа про зміну влади в Україні – що заявили

Реклама
08:49

Дрони уразили ще один дата-центр Яндекса в РФ: "лягли" понад 80 сервісівВідео

08:30

Померла заслужена українська актриса: що відомо

08:10

Озброєний супровід мігрантів: Коваленко пояснив, як Росія промацує кордони НАТОПогляд

07:49

"Це жахливе, хибне рішення Трампа": у США готують закон проти російського дизелю

04:44

Шишки в духовці при 90 градусах: секретний трюк для будинку

04:17

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

03:37

Обрізка орхідеї: одна помилка позбавляє її квітів на цілий сезон

03:03

Росія готує нові хвилі атак на міста України: українців попередили про загрозу

01:10

"Ворота пекла": вчені попереджають про один із найнебезпечніших кратерів планети

10 жовтня, субота
23:56

Зіткнення РФ із НАТО: розкрито сценарій, як Кремль спровокує нову війну

22:31

Киян закликали робити запаси: оприлюднено найгірший сценарій нових обстрілів

22:27

Гроші потечуть рікою: чотири знаки зодіаку чекають на зміни після 10 жовтня

22:23

"Вибили двері": як пісня панк-гурту 50 років тому змінила рок-музикуВідео

22:08

Навіщо залишати лавр на підвіконні — рішення для затишку в домі

21:44

Чому томатний сік раніше пили з сіллю: маємниця давньої звички

21:18

Десятки дронів і Циркони: Ігнат розкрив деталі масованого обстрілу РФ

21:17

"Міс Земля-2026": стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсіФото

21:13

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

20:40

Навіщо класти стару газету в курнику: вирішить давню проблему

Реклама
20:18

Відключення світла в Україні 11 жовтня: "Укренерго" повідомило про графіки

20:11

Кохання, гроші та кар’єра: що зміниться в житті знаків зодіаку до 18 жовтня

20:11

Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає

19:52

Як виставити температуру на бойлері, щоб платити за світло менше

19:32

Чому 11 жовтня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

19:27

Одна помилка — і плодове дерево може загинути: що встигнути зробити в жовтніВідео

19:10

Коваленко розніс план енергозахисту Києва: що могли зробити за 5 роківПогляд

18:49

Як прогнати кротів із ділянки без отрути: знадобляться лише вода та один засібВідео

18:43

Клуні висловився щодо смерті сина Кроуфорд: "Одна з найстрашніших подій"

18:28

У ЄС жорстко відреагували на угоду Трампа з Путіним: на РФ чекає новий удар

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти