"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

Дітей евакуюватимуть у супроводі батьків або законних представників

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Зону обов’язкової евакуації дітей розширено у Краматорську / Колаж: Главред, фото: поліція, Еспресо

Коротко:

У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей через погіршення безпекової ситуації

Евакуація охопить 130 адрес міста

Дітей евакуюватимуть у супроводі батьків або законних представників

У Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення охоплює 130 адрес у різних частинах міста.

Причиною стало погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, опікунів або інших законних представників дітей. До процесу залучать місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників і службу у справах дітей.

За словами очільника ОВА, родинам забезпечуватимуть супровід на всіх етапах - від виїзду до прибуття у приймальний пункт і подальшого розміщення в безпечніших регіонах України.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, - надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", - наголосив посадовець.

До зони обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб увійшли такі адреси:

Бульвари: Краматорський, Машинобудівників;

Вулиці: 9 Січня, Авіаційна, Аеродромна, Аероклубна, Академічна, Алли Горської, Ангарська, Антіна Головатого, Архипа Куїнджі, Астрономічна, Бахмутська, Благодатна, Богдана Хмельницького, Богородична, Бородянська, Бурштинова, В’ячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерія Лобановського, Василя Стуса, Великодня, Вернадського, Весела, Воїнів-визволителів, Володимира Сосюри, Гайдамацька, Ганни Подольської, Герданна, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, Гідності, Гоголівська, Двинська, Дібровна, Дмитра Кацюбайла "Да Вінчі", Дніпровська, Дністровська, Добра, Донецька, Дружби, Дубравна, Духовна, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сили, Івана Сірка, Індустріальна, Ірпінська, Канівська, Катеринича, Кирилкіна, Княгині Ольги, Кремінна, Леоніда Каденюка, Леоніда Кравчука, Леся Курбаса, Лікарська, Любомира Гузара, Марії Зеньковецької, Марії Приймаченко, Маріупольська, Мартенівська, Марусі Чурай, Металургійна, Механізаторська, Механічна, Микити Ржавського, Миколи Білоброва, Миколи Леонтовича, Мічуріна, Могилянська, Об’їзна, Олега Ольжича, Олекси Довбуша, Олекси Тихого, Олени Пчілки, Олени Теліги, Ольги Кобилянської, Остапа Вишні, П’ятого липня, Павла Мозгового, Пантелеймона Куліша, Паркова, Патріотична, Перемоги, Петра Сагайдачного, Південна, Піщаного, Правди, Прилуцька, Прогресивна, Проліскова, Промениста, Різдвяна, Ромена Роллана, Рум’янцева, Руслани Писанки, Свалявська, Світанкова, Севастопольська, Сервантеса, Січових Стрільців, Слобожанська, Соняшникова, Стратосферна, Стрийська, Східна, Таврійська, Тараса Бульби, Транспортна, Ферганська, Харківська, Центральна, Часов’ярська, Червоної Калини, Шахтарська, Шекспіра, Шота Руставелі, Ювілейна, Ярослава Мудрого;

Провулки: Дубовика, Інтернату, Науковий, Слюсарний, Український;

Проспекти: Миру, Незалежності.

Розширення зони евакуації в Україні - останні новини

Нагадаємо, 16 вересня Главред писав про розширення зони обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб у Донецькій області. Йшлося про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.

Крім того, на початку вересня у Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району - Зоряного та Малiївського.

Раніше, у серпні, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади.

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Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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