Росія атакувала Київ, дрон влучив у магазин: є загиблі та постраждалі

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

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РФ вдарила дронами по Києву серед дня / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину в Києві

Пожежу в магазині вдалося локалізувати

На місці виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих

Вдень у четвер, 8 жовтня, країна-агресор Росія атакувала Києві дронами. У столиці працювали сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.

відео дня

Згодом він додав, що пожежу вдалося локалізували.

"Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Кличко.

Мер столиці також повідомив, що у Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. Екстрені служби прямують на місце.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Наслідки ударів по Київській області

Водночас в ДСНС розповіли, що внаслідок ударів російських БпЛА виникла пожежа на одному з логістичних об’єктів у Бучанському районі Київщини.

Наразі рятувальники її локалізували. Триває ліквідація наслідків атак РФ.

"Фахівці ДСНС продовжують роботи з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння та не допустити повторного займання", - йдеться у повідомленні.

Коли РФ може масовано атакувати Україну

Моніторингові канали попереджали, що новий удар по Україні може відбутися вже протягом 4-7 діб. Існує ризик повторної балістичної атаки на Київ і область та можливі удари по енергетичній інфраструктурі.

За їхніми даними, ймовірна нова атака може стати частиною серії з восьми масованих ударів, про яку нібито попереджала американська розвідка.

"Розвідка США попереджає про новий балістичний удар по Києву і області через 4-7 діб", - наголосили монітори.

Удари по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 7 жовтня Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та автомобіль, а у Фастівському районі - приватний житловий будинок, зокрема його покрівлю.

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинули дві людини. У Подільському районі пошкодження зазнало складське приміщення.

В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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