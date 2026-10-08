Росія атакувала Київ, дрон влучив у магазин: є загиблі та постраждалі

Коротко:
- Дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину в Києві
- Пожежу в магазині вдалося локалізувати
- На місці виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих
Вдень у четвер, 8 жовтня, країна-агресор Росія атакувала Києві дронами. У столиці працювали сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.
Згодом він додав, що пожежу вдалося локалізували.
"Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Кличко.
Мер столиці також повідомив, що у Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. Екстрені служби прямують на місце.
Наслідки ударів по Київській області
Водночас в ДСНС розповіли, що внаслідок ударів російських БпЛА виникла пожежа на одному з логістичних об’єктів у Бучанському районі Київщини.
Наразі рятувальники її локалізували. Триває ліквідація наслідків атак РФ.
"Фахівці ДСНС продовжують роботи з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння та не допустити повторного займання", - йдеться у повідомленні.
Коли РФ може масовано атакувати Україну
Моніторингові канали попереджали, що новий удар по Україні може відбутися вже протягом 4-7 діб. Існує ризик повторної балістичної атаки на Київ і область та можливі удари по енергетичній інфраструктурі.
За їхніми даними, ймовірна нова атака може стати частиною серії з восьми масованих ударів, про яку нібито попереджала американська розвідка.
"Розвідка США попереджає про новий балістичний удар по Києву і області через 4-7 діб", - наголосили монітори.
Удари по Києву - останні новини
Як повідомляв Главред, вдень 7 жовтня Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та автомобіль, а у Фастівському районі - приватний житловий будинок, зокрема його покрівлю.
У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинули дві людини. У Подільському районі пошкодження зазнало складське приміщення.
В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.
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Про джерело: ДСНС
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