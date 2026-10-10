Десятки дронів і Циркони: Ігнат розкрив деталі масованого обстрілу РФ

За день російська армія задіяла в атаці близько 100 ударних безпілотників.

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Росія змінила тактику атак дронами на Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Важливе із заяв Ігната:

Основна увага противника знову була зосереджена на Києві

Серйозні руйнування у Запорізькій та Сумській областях

Російські війська протягом останніх діб продовжували завдавати ударів по різних областях України.

Основна увага противника знову була зосереджена на Києві, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час виступу в ефірі телемарафону "Єдині новини".

відео дня

За інформацією представника Повітряних сил, за день російська армія задіяла в атаці близько 100 ударних безпілотників.

Окрім дронів, окупанти випустили дві гіперзвукові ракети "Циркон". Ігнат підтвердив, що українській протиповітряній обороні вдалося перехопити одну з них за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

Він додав, що 10 жовтня найінтенсивніші ворожі атаки знову припали на українську столицю.

"Окрім цих ракет протягом дня, вже з 06:37 - до 100 безпілотників атакують з різних напрямків - і з півдня, і з півночі, і зі сходу... більшість засобів повітряного нападу противника б’є по столиці", - розповів Ігнат.

Водночас представник Повітряних сил звернув увагу на те, що наслідки російських обстрілів відчувають і інші регіони країни. Російські військові продовжують застосовувати не лише безпілотники, а й керовані авіаційні бомби (КАБ), завдаючи значної шкоди цивільній та іншій інфраструктурі.

"Ми бачимо серйозні руйнування від КАБів у Запорізькій та Сумській областях", - підкреслив Ігнат.

/ Інфографіка Главред

РФ готує масштабні удари по Україні: подробиці

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений план Росії, який передбачає послідовні атаки з метою руйнування енергетичної системи країни. У документі, копія якого потрапила до розпорядження видання, описується масштабна кампанія, що передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Серед потенційних цілей зазначені електропідстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Особливе занепокоєння викликає частина плану, пов’язана з атомною енергетикою. Згідно з документом, Росія має намір домогтися зупинки трьох діючих українських АЕС, які відіграють ключову роль у забезпеченні країни електроенергією. Для цього, як стверджується, російська сторона розглядає можливість нанесення ракетних ударів по відкритих розподільних пристроях, які забезпечують підключення атомних станцій до енергомережі та знаходяться менш ніж за одну милю від реакторів.

Як писав Главред, раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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