РФ атакує захід України: в Івано-Франківську вибухи, на Рівненщині поранені діти

Внаслідок ворожого обстрілу вже відомо про постраждалу багатодітну сім'ю.

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Дві області України опинилися під ударом РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/oleksandrkoval_rv

Коротко:

РФ атакувала Рівненщину

Внаслідок удару по Рівненській області постраждала сім'я з дітьми

В Івано-Франківську працювала ППО через атаку дронів

Країна-агресор Росія ввечері 9 жовтня атакувала західні області України. На півночі Рівненської області внаслідок атаки постраждала багатодітна родина. Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

За його даними, поранено семеро людей - дві жінки, чоловік і четверо дітей. У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані.

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"Житловий будинок родини суттєво пошкоджений. З керівником громади перебуваю на зв'язку. Він на місці події. Громада готує надання постраждалим необхідної допомоги", - зазначив Коваль.

Близько 18:50 вибухи також прогриміли в Івано-Франківську. Повітряні Сили повідомили про рух реактивних БпЛА над містом. Згодом мер Руслан Марцінків попередив про підвищену небезпеку.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Реагуємо на тривогу! Підвищена небезпека. Працює ППО", - написав він.

Наскільки небезпечні для західних областей України реактивні БпЛА - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, реактивні "Шахеди", на які дедалі активніше робить ставку Росія, поки мають обмежені можливості для ударів по заході України.

Основним засобом ураження західних регіонів для ворога залишається ракетна зброя. Водночас Кремль не обмежується ракетами і поступово змінює склад свого ударного арсеналу. Оновлення парку безпілотників тягне за собою зміни і на пускових майданчиках, де старе обладнання вже не підходить.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що щонайменше одна людина загинула в Івано-Франківську внаслідок нічного російського удару по Україні 9 жовтня, ще троє отримали поранення на Київщині.

Раніше, 8 жовтня, Росія атакувала Київ дронами. У Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Загинули двоє людей.

Напередодні стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по п'ятиповерхівці в Прилуках на Чернігівщині 7 жовтня зросла до 22, серед них п'ятеро дітей.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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