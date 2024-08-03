У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

На місці загоряння в одному з районів Сум працюють надзвичайники, повідомив голова Сумської МВА.

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У Сумах пролунав вибух / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот

У суботу, 3 серпня, у Сумах пролунало щонайменше три вибухи. Над містом видніється дим. Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко та місцеві моніторингові канали.

За даними моніторингових каналів, близько 16:00 у напрямку Сум рухалась ракета.

"Будьте в укриттях, летіла низько", - йдеться у повідомленні.

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Перший вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги у регіоні. В цей час над містом було видно дим. Повторні вибухи у місті прогриміли близько 16:21.

"Єдиний дим, який бачили сумчани, - наслідок загорання гуми в одному з районів міста. ДСНС працюють", - згодом пояснив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Крім цього, в передмісті Сум зафіксували російський розвідувальний безпілотник. По ворожій цілі працювала ППО.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи в Україні - останні новини

Нагадаємо, війська країни-агресорки Росії в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами і балістикою. ППО вдалося збити всі російські "Шахеди".

Попередній масований удар РФ здійснила в ніч на 31 липня. Лише по Києву ворог тоді випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалася ракета Х-59. Загалом повітряна тривога тривала в Київській області понад 7 годин. Удар безпілотниками вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни.

Також ввечері 1 серпня російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети. Вибухи пролунали у Кропивницькому та Миколаєві.

Як повідомляв Главред, в Одесі вдень у п’ятницю, 2 серпня, прогриміли два вибухи. Перед цим на Одещині та в низці інших областей на півдні, сході та в центрі України була оголошена повітряна тривога.

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