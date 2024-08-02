Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні: Коваленко попередив про небезпеку

Російські окупанти використали у липні найменшу кількість ракет з початку 2024 року, розповів Олександр Коваленко.

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Росія готує масований удар у серпні / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот, facebook.com/Олександр Коваленко

Росія може здійснити масований комбінований удар по Україні в серпні. Окупанти накопичують ракети перед святкуванням Дня Незалежності України. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"У липні 2024 року російські окупанти зберегли незмінною тактику нанесення комбінованих і точкових ударів по українських об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури, аеродромах і логістиці. Але цього місяця противником було використано найменшу кількість ракетної компоненти", - зазначив він.

Коваленко зауважив, що у липні окупанти використали 112 ракет різного типу, що є найменшим показником з початку року. Найбільше ударів зазнали Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

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За його словами, за місяць загалом РФ застосувала таку кількість ракет:

Х-59/69 - 28 (22 збито);

9М723 ОТРК "Іскандер-М" - 24/1;

9М727 ОТРК "Іскандер-К" - 3/1;

Х-101/555/55 - 22/19;

КРМБ "Калібр" - 14/11;

Х-47М2 "Кинджал" - 1/1;

3М22 "Циркон" - 1/0;

Х-22 - 2/0;

Невідомого типу - 14/1.

Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ і Х-31П. Коваленко розповів, що ЗСУ перехопили 65 ракет. Ще щонайменше дві ракети впали з невстановлених причин, не досягнувши мети і не здетонувавши.

"Обмежене застосування російськими окупаційними військами в липні ракетної компоненти може бути пов'язане як зі зниженням їх виробничих показників, так і з плановим накопиченням для більш масованого комбінованого удару в серпні. Особливо якщо врахувати, що цього місяця Україна святкуватиме День Незалежності", - припустив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетна атака РФ по Україні - прогнози

Як повідомля Главред, лише один раз на місяць РФ здійснила масований комбінований удар – 8 липня. Основною метою атаки окупантів був Київ. Під час цієї масованої атаки загинули десятки людей, ще десятки постраждали.

Також речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія планує нову масовану комбіновану атаку на Україну. Відзначено, що в морі перебувають три російські підводні носії ракет, які можуть запускати до 12 ракет.

Крім цього, російські пропагандисти заявили про розробку нової балістичної ракети під умовним позначенням "Искандер-100". Вперше ракета з'явилася у відео на 78-річчя ракетного полігону "Капустин Яр" у травні 2024 року. Відомо, що її дальність складає до тисячі кілометрів з ймовірним відхиленням до 5 метрів.

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