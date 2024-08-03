Росіяни атакували з дрона 12-річну дитину на Херсонщині: в ОВА шокували подробицями

В Антонівці під ворожий удар потрапили троє чоловіків та медики, які приїхали на допомогу, розповів Олександр Прокудін.

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Росія атакувала з безпілотника дитину та медиків у Херсонській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ввечері суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували з безпілотника дитину у Білозерці Херсонської області. Внаслідок атаки 12-річний хлопчик отримав поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Також, за словами Прокудіна, під ворожий удар потрапили троє чоловіків віком 28, 39 та 41 років в Антонівці. Всі вони отримали вибухові травми і численні поранення.

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"Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала", - додав глава ОВА.

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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Нагадаємо, війська країни-агресорки Росії в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами і балістикою. ППО вдалося збити всі російські "Шахеди".

Також у п’ятницю, 2 серпня, в Одесі прогриміли два вибухи. Перед цим на Одещині та в низці інших областей на півдні, сході та в центрі України була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляв Главред, 3 серпня, у Сумах пролунало щонайменше три вибухи. Після вибухів у місті виднівся дим.

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