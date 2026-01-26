РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі: у Мінкульті б’ють на сполох, куди влучили

Внаслідок удару військ РФ по Києво-Печерській лаврі постраждали об’єкти, що входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомили в Мінкульті.

РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі - куди влучили / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Росіяни вдарили по Києво-Печерській Лаврі

Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження

Російські окупаційні війська в ході масованої атаки по Києву завдали удару по об'єктах Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Востаннє удари по Лаврі відбувались ще в період Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури України.

Зазначається, що удар по Києво-Печерській лаврі стався в ніч на 24 січня 2026 року. У Міністерстві культури зазначили, що були пошкоджені об’єкти, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За даними Мінкульту, внаслідок обстрілу постраждали корпус №66, де розташований вхід до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67 — Аннозачатіївська церква, у якій зафіксовано часткові ушкодження фасадних елементів.

Дивіться відео і фото наслідків удару по Києво-Печерській Лаврі:

Під час попереднього візуального обстеження виявили пошкодження дверей і віконних рам, обсипання та тріщини зовнішньої штукатурки, а також механічні дефекти дверної й віконної фурнітури. Первинний огляд провели працівники Національного заповідника, на місці також працювала слідчо-оперативна група Нацполіції, яка оформила відповідний акт про завдані пошкодження.

Віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури Тетяна Бережна, коментуючи удар по Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", наголосила, що Росія щоденно здійснює атаки на Україну.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення зруйновано або пошкоджено 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Вона підкреслила, що ушкодження споруд Києво-Печерської лаври є посяганням на об’єкт світової спадщини та злочином проти культурного надбання людства.

"Міністерство культури України забезпечує координацію дій із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт", — наголосила вона.

Також повідомляється, що 26 січня 2026 року заплановано проведення детального технічного обстеження конструкцій. Після завершення фіксації всіх пошкоджень спеціалісти заповідника розпочнуть роботи з ліквідації наслідків атаки та консервації постраждалих об’єктів.

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко зазначив, що востаннє руйнування від бойових дій на території Лаври фіксувалися ще під час Другої світової війни. За його словами, особливого цинізму цьому злочину додає те, що саме цього року святиня відзначає своє 975-річчя.

"Під час останнього масованого обстрілу постраждала ділянка, яка веде до дальніх печер, це пам'ятки національного значення. Це одні з найдавніших, найсакральніших частин Києво-Печерської лаври. І під час останнього вибуху, ймовірно, "Шахеда", сталася руйнація частини фурнітури, пошкодження, пішли тріщини в конструктивних елементах галереї", - зазначив Остапенко під час брифінгу для ЗМІ, передає Укрінформ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 24 січня країна-агресор здійснила масштабну атаку на Київ, Київську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Всього російські окупаційні війська випустили по Україні 370 ударних безпілотників і 21 ракету різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в ході атаки Росія вперше після тривалої паузи використала протикорабельні ракети Х-22 для удару по Києву, повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Масований ракетний обстріл України тієї ночі був спрямований не лише проти цивільного населення, а й став прямим сигналом зневаги до міжнародних зусиль із мирного врегулювання, фактично вдаривши по переговорному процесу в Абу-Дабі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

