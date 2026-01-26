Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

Міноборони повідомило про старт створення комплексної антидронової системи захисту над Україною - експерти оцінили її ефективність та принципи роботи.

Міста України закриють куполом від Шахедів - що зміниться / Колаж: Главред

Які зміни пропонує Міноборони для захисту українських міст

Як працюватиме антидроновий купол - чи реально збивати всі російські дрони біля кордону

Чи зможе купольна система ППО повністю вирішити проблему Шахедів та чому не ефективно збивати дрони на кордоні

На тлі безперервних масованих атак російських безпілотників по інфраструктурі та населених пунктах України, новий міністр оборони Михайло Федоров анонсував створення унікальної "антидронової купольної" системи захисту — масштабної та ешелонованої протидії ворожим дронам, що має не просто реагувати на загрозу після її появи, а знищувати її ще на підльоті та створювати практичний захист повітряного простору по всій країні.

Главред зібрав головне, що варто знати про нову стратегію протидії російським дронам.

Які зміни пропонує Міноборони для захисту українських міст

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував створення антидронової системи захисту над Україною, яка має убезпечити критичну інфраструктуру й мирних мешканців.

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті", - написав глава Міноборони у Telegram.

Федоров підкреслив, що жодна держава у світі не має такого практичного досвіду протидії повітряним загрозам, як Україна, адже країна щодня і щоночі зазнає масованих атак ворожих безпілотників. За його словами, до війни такого формату світ не був готовий, тому Україна змушена діяти оперативно, комплексно та з опорою на сучасні технології.

Саме тому, він повідомив, що за дорученням президента, змінюється підхід до захисту повітряного простору. Хоча створення ефективної системи потребує часу, процес необхідно розпочинати вже зараз, щоб у перспективі повністю розв’язати цю проблему.

Михайло Федоров / Фото: УНІАН

Новопризначений глава Міноборони також повідомив, що підписав наказ про призначення Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. У його зоні відповідальності буде розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів.

"Під його (Павла Єлізарова – ред.) керівництвом підрозділ Lasar's group став одним з найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на суму понад 13 млрд доларів", - зазначив Федоров.

Федоров додав, що нині ключовим завданням є масштабування напрацьованого досвіду та побудова системи протидії російським дронам, яка працюватиме не локально, а охоплюватиме всю територію країни.

"Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні", - сказав Федоров.

Що потрібно зробити для ефективного збиття дронів

Новопризначений радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що дрони-камікадзе типу Шахед потрапляють в Україну через державний кордон, тому найбільш логічним і ефективним підходом є побудова багаторівневої системи оборони саме вздовж кордонів, аби не допустити їхнього проникнення вглиб країни.

За його словами, для цього необхідно сформувати суцільне радіолокаційне покриття по всій лінії кордону, розмістити там достатню кількість екіпажів зенітних дронів та інших засобів ураження, а також налагодити злагоджену й ефективну роботу всієї системи, зокрема через чіткий механізм розподілу повітряних цілей.

"Це буде перемога? Нi. Як тільки ми це зробимо, Росія відразу перейде на реактивні БПЛА формату Герань-5. Хочемо, щоб за нами була перемога в цій повітряній війні? Треба вже зараз розробляти рішення проти Шахедів зі швидкістю 500 (кілометрів на годину, - ред.) плюс. Цими всіма питаннями і буде займатися Павло Єлізаров а я буду йому допомагати", - вказав фахівець з радіотехнологій у Telegram.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Як будуть збивати дрони по-новому

Для покращення протидії російським повітряним атакам українські безпілотники планують оснастити елементами штучного інтелекту для ефективнішого перехоплення дронів типу Шахед. Аналітики Defense Express вказують, що йдеться про розробку, над якою працюють щонайменше з 2024 року.

Раніше The Washington Post повідомляло, що України уклала угоду з американською компанією Palantir у межах проєкту Dataroom — захищеної платформи для навчання та тестування ШІ на основі реальних бойових даних. Зазначається, що ця система вже містить візуальні та теплові бази даних повітряних цілей, зокрема ворожих Шахедів, і надалі буде постійно поповнюватися.

У Defense Express вважають, що мова йде про давно відому технологію машинного зору, яку активно обговорюють у військовій сфері з 2024 року, і яка, ймовірно, інтегруватиметься саме у зенітні дрони як систему самонаведення, а також у загальне управління протиповітряною обороною з використанням таких безпілотників.

"Це дозволяє зменшити залежність результату атаки від майстерності оператора, та створити автономні системи з можливістю ройового використання. Це унеможливлює ситуацію яка є критичною - коли один оператор зенітного дрона фактично має один шанс атакувати лише одну ціль за один раз", - зазначають експерти.

Водночас аналітики зауважують, що можливості цієї системи будуть зосереджені насамперед на боротьбі зі звичайними дронами типу Шахед. Вони додають, що попри обмеження, реалізація такого рішення може дати значний ефект, адже саме ці дрони під час масованих комбінованих атак несуть найбільшу сумарну масу бойових частин. Хоча зенітні дрони не зможуть ефективно протидіяти крилатим, балістичним чи гіперзвуковим ракетам, вони здатні зняти частину навантаження з традиційних зенітно-ракетних комплексів і дати їм змогу зосередитися на більш складних цілях.

Як працюватиме антидроновий купол

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про можливість створення над Україною антидронового купола, який має зміцнити оборону країни та підвищити захист міст від масованих атак. Народний депутат і секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в коментарі 24 Каналу пояснив, що йдеться про комплексну систему, яку лише планують вибудувати.

За його словами, в Силах оборони України вже є значна кількість радіолокаційних засобів у Повітряних силах, Сухопутних військах, Десантно-штурмових підрозділах і, ймовірно, у спецслужбах, однак вони функціонують у різних, не поєднаних між собою системах.

Роман Костенко / Фото: rada.gov.ua

Костенко наголосив, що ці радари необхідно звести в єдине радіолокаційне поле з передачею даних у спільні автоматизовані системи управління. Це дозволить з одного або одразу з кількох пунктів точно бачити маршрути польоту Шахедів і миттєво прив’язувати до цієї інформації засоби ураження для підвищення відсотку збиття ворожих цілей.

"Так от, у нас часто кожен працює сам по собі. Саме тому ця координація й має з'явитися. Для цього, наскільки мені відомо, було призначено Павла Єлізарова з позивним "Лазар", заступником командувача Повітряних сил, який відповідатиме саме за цю координацію", – підкреслив Костенко.

Чи реально збивати всі російські дрони біля кордону

Російські безпілотники типу Шахед потрібно знищувати ще поблизу кордону, а не вже над Києвом. Для цього, на думку Романа Костенка, слід застосовувати недорогі засоби ураження, що зробить такі атаки економічно невигідними для Росії. Про це секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявив в ефірі Radio NV.

"Ну, дивіться, це можна зробити, і Михайло (міністр оборони Михайло Федоров – ред.), який доповідав нам як комітету, він на це також і сподівається, він правильно каже. Дивіться, моя точка зору, що ми не маємо допускати, аби "шахеди" збивались над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися при перетинанні українського кордону, кілометр, два, хай 10. Ну, точно не долітати чи залітати в Київ", – вказав він.

Чи зможе купольна система ППО повністю вирішити проблему Шахедів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що до завершення епохи масованих дронових атак ще дуже далеко. На його думку, заяви про можливість швидко нівелювати загрозу від Шахедів є надто оптимістичними й потребують реалістичного погляду, зокрема в контексті застосування зенітних дронів для боротьби з ними. Він підкреслив, що розвиток засобів протидії таким безпілотникам є критично важливим для України, а зенітні дрони стали повноцінним елементом системи ППО у своїй окремій ніші.

"Але при цьому на сьогодні чи ми бачимо результативність збиття дронів типу "Шахед" на 100%? Ні. Середній показник — 83-85% збитих цілей. У минулому році показник доходив до 90-95%. Це пов`язано з тим, що ворог намагається масштабувати нальоти по території України цими засобами ураження", — сказав він в коментарі для ТСН.ua.

Коваленко звернув увагу, що Росія не лише нарощує виробництво і масштаби атак, а й постійно вдосконалює самі дрони. За його словами, лише протягом минулого року було зафіксовано понад 50 різних модифікацій Shahed-136, а також запроваджено низку нових тактик застосування. Він наголосив, що противник постійно розвивається, тому технологічне та тактичне суперництво триватиме безперервно, і мінімальним завданням для України має стати досягнення паритету в протидії.

Шахед / Інфографіка: Главред

"Тепер щодо збиття на кордонах. У кожного міста, наприклад, у Києва, Сум, Харкова, Запоріжжя, Одеси — особлива ситуація. Не можна відносити всі міста відносити до однієї категорії. Те, що буде добре для Києва — це не буде добре для Одеси. Те, що буде добре для Харкова, не буде добре, наприклад, для Житомира. Наприклад, від державного кордону до Харкова "Шахед" може прилетіти за лічені хвилини", - додав він.

Експерт зазначив, що Україні необхідно активно впроваджувати штучний інтелект у сфері використання дронів. Він також зауважив, що у світі не існує системи ППО, здатної забезпечити стовідсоткове перехоплення цілей, адже частина з них завжди прориватиме оборону, тим більше з огляду на постійні зміни озброєння та тактики з боку ворога.

Які проблеми української ППО може вирішити штучний інтелект

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук і доктор технічних наук, професор та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що використання штучного інтелекту дозволить суттєво оновити й посилити систему протиповітряної оборони. За його словами, протягом приблизно пів року над ключовими об’єктами, насамперед над Києвом, який перебуває під особливою загрозою та залишається пріоритетною ціллю для Росії, має бути створений комплексний антидроновий і протиповітряний захист. Для цього необхідне відповідне озброєння, зокрема можливе введення в дію українських розробок ППО, адже країна вже має власні напрацювання у цій сфері.

Також він додав, що перспективним напрямком є застосування штучного інтелекту саме у дронах-перехоплювачах, що з часом може підвищити ефективність знищення російських Шахедів.

Він звернув увагу, що станом на зараз кожен дрон-винищувач потребує окремого оператора, а швидко підготувати таку кількість фахівців украй складно. Водночас використання ШІ дозволило б одному оператору контролювати одразу кілька перехоплювачів, і напрацювань щодо інтеграції таких рішень у систему ППО вже існує чимало.

"Особливо корисний штучний інтелект на етапі, коли оператору потрібно влучити по цілі, десь на дистанції 200 метрів від ворожого дрона. У цей момент управління дроном-винищувачем переключається на штучний інтелект, і він завершує роботу. Це дозволить дещо автоматизувати процес, адже керувати таким дроном зможе оператор з середнім рівнем підготовки, і готувати більш підготовлених фахівців", — вказав він.

Чому не ефективно збивати дрони на кордоні

Водночас Романенко скептично оцінив ідею щодо збиття російських дронів безпосередньо в прикордонній зоні.

За його словами, противник здатен прориватися, заздалегідь формуючи повітряні коридори. Він підкреслив, що не варто розраховувати на універсальне рішення, яке забезпечить повний захист неба, адже такого не існує. Натомість реальним шляхом він назвав подальше посилення протиповітряного та протиракетного потенціалу України.

"Цим потрібно займатися. Створювати вогневі групи на основі територіальних громад для захисту своїх міст та сіл. Для того, щоб це працювало, людям потрібно надати усі необхідні засоби, а якраз засобів у нас не вистачає навіть для штатних груп з протиповітряного захисту. Держава мала б надавати засоби і навчати людей, але зараз ця програма, як на мене, пробуксовує", — зазначає Ігор Романенко.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

