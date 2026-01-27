Росія цілеспрямовано обстріляла важливий об'єкт на заході України - деталі

Рятувальники борються з наслідками ворожого удару.

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру України

Що повідомив Корецький:

РФ атакувала об'єкт "Нафтогазу"

Внаслідок атаки виникла пожежа

Технологічні процеси на об'єкті довелося негайно зупинити

Вранці 27 січня країна-агресорка Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури "Нафтогазу" у західному регіоні України.

Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. За його даними, внаслідок влучання ворожої цілі на місці виникла пожежа.

"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті", - наголосив він.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. Крім цього "Нафтогаз" координує свої дії з органами місцевої влади. Корецький наголосив, що цей удар став 15-им цілеспрямованим обстрілом критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.

Чи залишаться українці без газу через атаки РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, прогнозувати можливі перебої з газопостачанням в Україні в умовах війни зараз неможливо, проте навіть негативний сценарій не буде критичним.

За його словами, ситуація з газом безпосередньо залежить від дій ворога, на які українська сторона вплинути не може. Попри роботу Збройних сил України, дати стовідсоткові гарантії стабільного газопостачання не можна.

Атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 січня російські окупаційні війська вночі завдали удару по підприємству "Нафтогазу". Удар був по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу.

Раніше, наприкінці грудня 2025 року проти виробничих обʼєктів Укрнафти було застосовано майже 100 шахедів. Там зафіксували критичні руйнування. Робота обладнання була зупинена.

Напередодні, восени 2025 року, під ударами були газовидобувні об'єкти в Харківській області, а також газова інфраструктура в Сумській та Чернігівській областях.

Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", голова правління НАК "Нафтогаз України", пише Вікіпедія.

