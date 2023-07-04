Російські солдати намагалися прорватись на Сумщину: є жертви

У прикордонному районі Сумщини відбулись чергові "терористичні акти".

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Окупанти хотіли прорватись через кордон Сумщини / колаж: Главред, фото: Укрінформ, 24 канал

Оперативне командування "Північ" повідомило про намагання російської армії проникнути на територію Сумської області. Є жертви та поранені.

Окупанти здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області.

"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави", - про це повідомляє ОК "Північ" у Telegram.

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Зараз триває розслідування обставин трагедії. У командуванні вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

Атака на Сумщину

Нагадаємо, що кількість загиблих у Сумах різко збільшилася, постраждала дитина. Повідомлялося, що в результаті атаки загинула одна людина, проте кількість жертв збільшилася. Про це повідомили в Сумській ОВА.

РФ вдарила ракетами по Україні. Вибухи гриміли в Кременчуці та Сумах - були зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-22М3, які через Сумську область пролетіли в напрямку Полтавської області.

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