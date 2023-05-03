У Херсоні окупанти обстріляли гіпермаркет: є жертви та поранені

Російські загарбники завдали удару по Епіцентру. Це єдиний гіпермаркет, що працює в Херсоні.

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Окупанти завдали удару по Епіцентру в Херсоні / Фото: t.me/mvs_ukraine

У середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли Епіцентр - єдиний гіпермаркет, що працює у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі.

Як повідомили в пресслужбі МВС, внаслідок ворожого обстрілу три людини загинули, ще п'ятеро - отримали поранення. Постраждали працівники та відвідувачі закладу.

Всі оперативні служби на місці й надають допомогу людям.

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"З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", - зазначив глава МВС Ігор Клименко.

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл Херсоном. Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та газопровід.

Наслідки обстрілу Епіцентру в Херсоні / Фото Херсонська обласна прокуратура

Як відомо, це не перший раз, коли російські окупанти б'ють по місцю скупчення звичайних цивільних. Влітку 2022 року РФ завдала ракетного удару по торговельному центру в Кремечузі. На той момент в ТЦ перебувала понад тисяча людей. Одна з ракет несла в собі 900 кілограмів вибухівки. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Як повідомляв Главред, вночі на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, лунали вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли цілі.

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