РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи гриміли в Кременчуці та Сумах, є приліт

У вівторок вдень, 27 червня, були зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-22М3, які через Сумську область пролетіли в напрямку Полтавської області.
"Пуски ракет! Ракети заходять з Сумщини! Рухаються в напрямку Полтавщини!", - йшлося в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.
Також уточнювалося, що російські крилаті ракети рухалися в бік Кременчука Полтавської області.
Відзначимо, що пізніше з'явилася інформація про те, що в Кременчуці і Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Про це йдеться в повідомленні Суспільного.
"У Кременчуці чути звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві. В області оголошена тривога", - підкреслюється в повідомленні.
Подробиці ракетного удару РФ по Україні
Як розповів в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, був виліт 2 літаків Ту-22М3 з аеродрому Шайківка в Калузькій області.
За його даними, були випущені 2 ракети, їх швидкість становила понад 4 тисячі кілометрів на годину.
"У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки", — сказав Гнат.
Він уточнив, що окупанти пустили ракети типу Х-22 з літаків Ту-22М3, вибухи пролунали в Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть дані пізніше.
"У Кременчуці пролунали вибухи-очікуємо офіційну інформацію", - підкреслив він.
Як уточнив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, ворог атакував Полтавщину, як і рік тому цього дня, ракетами Х-22.
"Є попадання в Кременчуцькому районі в дачний кооператив. Попередньо без жертв", - зазначив він.
"Влучень в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — додав Лунін.
Річниця кривавого удару РФ по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня 2022 року окупанти завдали удару ракетами Х-22 по торгово-розважальному центру у Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб.
В результаті загинули понад 20 осіб. Десятки людей отримали поранення в результаті ракетного удару РФ.
Ракетні удари РФ
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 червня країна-агресор РФ завдала ракетний удар по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці.
Є загиблі і постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.
У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Інформацію про вибухи в регіоні підтвердили і в Хмельницькій ОВА в Telegram. Водночас там не уточнили, чи були вони результатом роботи ППО.
У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда".
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