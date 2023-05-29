Росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини: знищили 5 літальних апаратів

Під час нічного обстрілу, 29 травня, російські окупанти обстріляли Хмельниччину.

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Росіяни обстріляли Хмельницьку область / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Google maps

Під час масованого ракетного обстрілу України, у ніч на 29 травня, армія країни-агресорки Росії вдарила по військовому об'єкту у Хмельницькій області.

"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - повідомили Telegram-каналі Хмельницької ОВА.

В адміністрації не розголошують більше інформації, що саме вдалося знищити під час ворожої атаки. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Дивіться відео про те, як Росія в черговий раз атакувала Україну дронами і ракетами:

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