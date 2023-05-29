Окупанти вдарили по Одеській області: у порту спалахнула пожежа

Цієї ночі, 29 травня, Україна знову постраждала від масованої ракетної атаки російських окупантів.

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Окупанти атакували Одещину / колаж: Главред, фото: УНІАН, "Олімпекс Купе Інтернейшнл", скріншот: Youtube Єдині новини

Країна-агресорка Росія продовжують завдавати масовані ракетні удари по українським містам. Цієї ночі на Одещині є влучання в портову інфраструктуру.

29 травня на Одещині повітряна тривога тривала майже 4 години. Про наслідки російської атаки розповів голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

"4 години поспіль лунав сигнал повітряної тривоги. Була атака, а саме повітряний бій дронів-камікадзе. Можу підтвердити, що дійсно є влучання в портову інфраструктуру. Більш детально зможемо повідомити трішки пізніше, - прокоментував Братчук.

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Відомо, що у небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

"Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється",- повідомили в ОК "Південь" у Telegram.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також розповіла про влучання на Одещині.

"Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються, - повідомила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ракетна атака росіян на Київ

Нагадаємо, що сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Зранку у п'ятницю, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку російських окупантів. Вночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами.

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