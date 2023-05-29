Російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою

В ніч з 28 на 29 травня, Україну атакували ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря і шахідами, повідомляють в ДСНС.

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Як кажуть рятувальники, внаслідок падіння уламків згоріла господарча будівля - хлів / ГУ ДСНС по Львівській області

У ніч з суботи на неділю, з 28 на 29 травня російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Відповідне повідомлення опублікували співробітники ДСНС України.

Як кажуть рятувальники, в результаті падіння уламків згоріла господарська будівля (хлів), а постраждалих ‒ немає.

Пізніше місцеві рятувальники опублікували фото гасіння пожежі на місці падіння уламків.

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"Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалося запобігти знищенню вогнем 2 господарських будівель та житлового будинку", — розповіли в ДСНС.

Нічна атака російських окупантів на Україну

У ніч на понеділок, 29 травня, російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.

Як повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/X-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.

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