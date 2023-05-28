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У Києві всю ніч лунали вибухи: ППО збила понад 40 ворожих дронів, є жертви

Анна Ярославська
28 травня 2023, 07:31 оновлено 28 травня, 07:58
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Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.
Дим, дрони шахеди
Окупанти атакували Київ дронами / pixabay.com, Telegram

У ніч на 28 травня в Києві лунали вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У повітряному просторі Києва було збито понад 40 дронів. Ця повітряна атака стала чотирнадцятою за рахунком з початку травня. Внаслідок падіння уламків є жертви і руйнування в місті.

Як повідомили у Київській міській адміністрації, це була наймасовіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – боєприпасами "Shahed".

"Напад відбувався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському районі:

  • уламки впали на 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна - госпіталізована;
  • загорівся дах одного з ТРЦ;
  • виникла пожежа на території одного з будівництв;
  • також було загоряння на території підприємства, загорілися склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв., є один потерпілий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибито шибки та пошкоджено двері.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі, що в Печерському районі сталася пожежа на даху дев'ятиповерхового будинку. У Солом'янському - уламком дрона пошкоджено третій поверх семиповерхової будівлі.

У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА горів дах будівлі триповерхового складського приміщення.

"За уточненою інформацією, в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м. кв. руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 м. кв. рятувальники працюють із залученням новітніх засобів і технологій", - йдеться ц повідомленні.

Близько п'ятої ранку пожежу в Голосіївському районі столиці було локалізовано. Зруйновано будівельні конструкції на загальній площі 1000 кв.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, і південного – Краснодарський край.

В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54.

"Чергову нічну атаку ворог направив на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок успішної бойової роботи були знищено 52 "шахеда".

Скільки дронів знищили сили ППО
Скільки дронів знищили сили ППО / t.me/kpszsu

Ракетна атака на Дніпро

26 травня окупанти вдарили ракетою по лікарні у Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

27 травня на місці ракетного удару по лікарні Дніпра завершилися пошукові роботи.

Постраждали 32 людини, 13 - в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані. Двоє людей загинули. Про це повідомив у своєму голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Три людини, які могли бути в будівлі в момент "прильоту", залишаються зниклими безвісти. Рятувальники виявили під завалами фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

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