Росіяни готують масовані удари по Києву: Жданов попередив про загрози

Атака безпілотниками по Київщині 23 квітня може бути передвісником масованого удару по Києву.

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Росія готує нові атаки по Києву / колаж: Главред, фото: УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що найближчим часом країна-агресорка Росія спробує влаштувати "похід ва-банк" та завдаватиме масованих ракетних ударів по Україні.

Експерт наголосив, що вчорашня атака безпілотниками по Київщині може бути передвісником масованого удару по Києву.

"Справа в тому, що вони зараз замінили А-50 менш потужними розвідувальними літаками. В Барановичах знову з'явилися літаки повітряно-космічних сил Росії. Два літаки Су-24МР і Су-30. Це винищувачі. Цілком імовірно, що дрони були потрібні для того, щоб ми включили свою ППО, а вони зафіксували райони, де ця ППО розташована", - зазначив Жданов в інтерв'ю для ТСН. відео дня

Він зазначив, що Київ завжди буде ціллю для російської армії. Адже обстрілюючи столицю навіть з нульовою ефективністю, ворог все одно тисне психологічно.

"Причому в Києві вони тиснуть не тільки на нас, українців, вони тиснуть на наших партнерів. Всі посольства працюють, іноземні представники тут. Оперативна група, яка буде контролювати постачання озброєння - 60 осіб на базі посольства. Треба, щоб вони побігали по ночах, посиділи в бомбосховищі? Треба. Це морально-психологічний тиск. Тому Київ завжди буде ціллю. Але ракет не так багато, треба обирати", - розповів військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Обстріл України: що відомо

Нагадаємо, що 23 квітня у Києві та Одесі вночі прогриміли вибухи. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, силами і засобами протиповітряної оборони на Київщині всі ворожі цілі були знищені. У столиці не зафіксовано ні руйнувань, ні постраждалих.

РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Російські окупанти у ніч на середу, 24 квітня, вдарили ракетами по Харкову. Внаслідок цього постраждали шість мирних жителів. Пошкоджені три багатоповерхівки, понад три десятки автомобілів, кафе, магазини, офісні приміщення.

Ракетний удар по Одесі 24 квітня коштував РФ $10 млн. РФ завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в місті Одеса. Таким чином ворог намагається вишукати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Обійшлося без жертв.

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