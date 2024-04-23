У Києві та Одесі вночі прогриміли вибухи: є поранені, зокрема і двоє дітей

Київська та Одеська області були під ударом російських дронів. В Одесі постраждали семеро людей.

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У Києві та Одесі вночі гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Київ та Одеську область ударними дронами - оголошувалася повітряна тривога.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, силами і засобами протиповітряної оборони на Київщині всі ворожі цілі були знищені.

"Нічна повітряна тривога в столиці була пов'язана із загрозою БПЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області РФ, пролетіли через Сумщину, Черкащину та заходили до Києва з південно-західного напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Наразі в столиці не зафіксовано ні руйнувань, ні постраждалих.

Наслідки атаки на Одеську область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог укотре атакував Одещину ударними безпілотниками

Унаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося загоряння.

Вдалося врятувати 34 людини, з них 3 дітей.

Поранень і травм зазнали 7 осіб, із них двоє - діти. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

У Силах оборони уточнили, що у південних регіонах під прицілом ворожих дронів була промислова та припортова інфраструктура регіону.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося збити 11 дронів: 7 – в Одеській області, 4 – на Миколаївщині.

В Одесі через падіння збитого дрона отримав руйнування житловий сектор, пошкоджено магазини та інші об'єкти інфраструктури.

Кількість постраждалих – 9 осіб, зокрема 4 дітей.

Дивіться відео - У Силах оборони показали наслідки нічної атаки дронів на Південь України:

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області РФ та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської області країни-агресора.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", - повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Знищено 15 з 16 "Шахедів", якими ворог вночі атакував Україну ​ / t.me/ComAFUA

Атаки дронів на Україну - останні новини

У ніч на понеділок, 22 квітня, російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети. Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

Російські окупанти в ніч на вівторок, 16 квітня, також вдарили по Україні дронами. Безпілотники запускалися з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Усі ворожі дрони вдалося збити в межах шести областей нашої країни.

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