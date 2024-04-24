Ракетний удар по Одесі коштував РФ $10 млн: у ЗСУ сказали, куди поцілили окупанти

Уранці 24 квітня в Одесі прогриміли вибухи - російська окупаційна армія завдала по місту ракетного удару.
Як повідомили в Силах оборони Півдня, РФ завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в місті Одеса.
"Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу", - йдеться у повідомленні.
Обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не перебували.
"Ворог не шкодує дорогих боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому майже в 10 мільйонів доларів США", - додали в Силах оборони Півдня.
Ракетний удар по Одесі 24 квітня 2024 року
Уранці в середу, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймався стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Пізніше в Силах оборони Півдня повідомили, що зранку ворог атакував Одесу з літаків тактичної авіації.
Вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 будинків. Постраждала 43-річна жінка, її в стані середнього ступеня тяжкості доправили в лікарню.
У ДТЕК додали, що внаслідок ворожої атаки сьогодні вранці було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилася частина будинків у Хаджибейському районі міста. Енергетики вже повертають електрику жителям.
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