Ракетний удар по Одесі коштував РФ $10 млн: у ЗСУ сказали, куди поцілили окупанти

Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. При цьому окупанти не шкодують дорогих боєприпасів.

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24 квітня окупанти завдали по Одесі ракетного удару / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Уранці 24 квітня в Одесі прогриміли вибухи - російська окупаційна армія завдала по місту ракетного удару.

Як повідомили в Силах оборони Півдня, РФ завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в місті Одеса.

"Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу", - йдеться у повідомленні.

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Обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не перебували.

"Ворог не шкодує дорогих боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому майже в 10 мільйонів доларів США", - додали в Силах оборони Півдня.

Ракетний удар по Одесі 24 квітня 2024 року

Уранці в середу, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймався стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Пізніше в Силах оборони Півдня повідомили, що зранку ворог атакував Одесу з літаків тактичної авіації.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 будинків. Постраждала 43-річна жінка, її в стані середнього ступеня тяжкості доправили в лікарню.

У ДТЕК додали, що внаслідок ворожої атаки сьогодні вранці було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилася частина будинків у Хаджибейському районі міста. Енергетики вже повертають електрику жителям.

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