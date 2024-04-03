'РФ шукає нові можливості': генерал розкрив плани наступу росіян на Київ та Харків

Росіяни можуть наступати з різних напрямків одночасно, щоб розосередити наші сили оборони.

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Росія готує великий наступ на Київ та Харків / колаж: Главред, фото: УНІАН

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду спрогнозував, як може відбутись другий похід росіян на Київ та із яких напрямків очікувати наступ.

"Думаю, Росія шукатиме нові можливості. Останній рік війни свідчить про те, що росіяни зробили висновки зі своїх помилок, набули досвіду ведення боїв, тому від них можна чекати новацій", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант вважає, що росіяни здатні наступати з різних напрямків одночасно, щоб розосередити наші сили оборони. Однак, для цього їм самим потрібні більші сили.

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"Тож напрямки залежатимуть від того, які сили для наступальних операцій Росія збере. Якщо сил буде небагато, їй доведеться концентруватися на одному-двох напрямках. Як правило, один напрямок є хибним, таким, що відволікає, а от інший буде покликаний привести до мети і забезпечити рішуче просування вперед. Однак, підкреслю, щодо Києва у мене особисто великі сумніви. За потенціалом російських військ поки що таких планів не видно. А от наступ на Харків набагато більш імовірний", - заявив експерт.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Наступ Росії: що відомо

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до можливого наступу РФ. Російські окупанти можуть піти в новий наступ на Київ. Досі столиця залишається мішенню для Путіна. Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

Констянтин Машовець назвав міста, які під загрозою наступу російських окупантів. Росія може спробувати використати південь України, щоб вирішити два свої основні стратегічні завдання. За словами військового оглядача, російські окупанти у Південній операційні зоні зосередилися на двох речах.

Майор Олексій Гетьман попередив та назвав небезпечні напрямки великого наступ Росії. Він повідомив, щл 100 тисяч зараз у росіян у резерві вже є, вони пройшли курс молодого бійця, може, навіть якесь бойове злагодження - це резерв, який вони вже можуть використовувати.

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