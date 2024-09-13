У розвідці Британії назвали ймовірні цілі ударів РФ іранською балістикою

Іранські ракети можуть бути розгорнуті на різних дорожньо-мобільних пускових установках.

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Названо ймовірні цілі ударів іранськими ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Поставлені Іраном балістичні ракети ближньої дії Fath-360 посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Як ідеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, іранська Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів.

При цьому вона також може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включно з тією, яка здатна запускати до шести ракет.

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"Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії наносити високоточні удари по українським військовим або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дасть змогу Росії зберегти більшу частину свого потенціалу дальнього радіусу дії для використання проти цілей, розташованих у глибині України", - вважають у британській розвідці.

Також наголошується, що на сьогодні іранська військова допомога РФ у війні проти України включає постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів і більшу підтримку виробництва БпЛА всередині країни.

"Постачання балістичних ракет свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією", - додали в розвідці Британії.

/ @DefenceHQ

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Передача балістичних ракет Тегераном Москві

Раніше член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані підтвердив, що Іран за бартером відправив до Росії балістичні ракети.

"Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Одна частина бартеру передбачає відправлення ракет, а інша частина - відправлення військових дронів у Росію", - сказав Ардестані.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

Додамо, що КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

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