РФ чекає потрібного моменту: коли може повторитися ракетна атака по Україні

Окупанти задіють інші маршрути й намагаються знайти, де розміщені наші пускові установки і радари для того, щоб обходити їх.

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РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 8 грудня. Колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ворог почав використовувати холодну погоду і, найімовірніше, продовжить цю тактику.

За його словами, ми критично залежимо від стану нашої енергетичної інфраструктури, від рівня навантаження при низьких температурах.

"Ворог саме в цей момент намагатиметься націлювати на нас ракети. Сьогодні (8 грудня, - ред.) було 19 ракет, але не факт, що завтра їх не буде більше. Ворог буде задіювати ракетний компонент, щоб завдати максимального ураження", - сказав Селезньов у коментарі для ТСН.

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Військовий експерт відповів на запитання про те, чи розуміють окупанти, що їхні ракети, націлені на столицю, будуть збиті.

"Вони задіють й інші маршрути. Ворог шукає розміщення наших пускових установок, наших радарів для того, щоб обходити їх. Так було і цього разу - ракети летіли майже в місто Дніпро, потім повернули і полетіли вздовж русла річки Дніпро. Атака може повторитися. Ворог, найімовірніше, буде орієнтуватися на момент, коли ми будемо найбільш вразливими через складні погодні умови",-пояснив Селезньов.

Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці в області лунали вибухи. Працювали сили ППО. Повітряна тривога в столиці тривала близько 2 годин. Жодна ворожа мета не досягла міста.

"Силами і засобами ППО всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", - повідомив Попко.

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

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