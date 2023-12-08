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Росія запустила по Україні 19 ракет: скільки вдалося збити силам ППО

Анна Ярославська
8 грудня 2023, 09:53
Окупанти застосували крилаті ракети Х-101 і Х-555 для атаки по Україні вранці 8 грудня.
Юрій Гнат, Ту-95МС з ракетами Х-101
Юрій Ігнат розкрив подробиці рааетного удару по Україні 8 грудня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Суспільне, МО РФ

Вранці 8 грудня російські окупанти завдали по Україні ракетного удару, запустивши 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Є непоганий результат ППО - це 14 знищених крилатих ракет", - сказав він.

Ракети збили в Київській та Дніпропетровській областях, початковий курс був на Дніпро.

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За словами Ігната, частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько шостої ранку ворог завдав удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555.

"Загалом було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, за попередніми даними, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні.

Частину ворожих ракет було спрямовано на об'єкти інфраструктури Дніпропетровської області. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху у бік Києва.

"Станом на 09:00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині", - зазначили у ЗС ЗСУ.

Росія запустила по Україні 19 ракет: скільки вдалося збити силам ППО
Знищено 14 крилатих ракет / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали. Двоє людей - у важкому стані.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці в області гриміли вибухи. Працювали сили ППО. Повітряна тривога в столиці тривала близько 2 годин. Жодна ворожа ракета не досягла міста.

"Силами і засобами ППО всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", - повідомив Попко.

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

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