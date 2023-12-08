Окупанти вдарили по Павлограду: чотири людини поранені, один загиблий

Всі постраждалі доставлені в лікарню. Двоє людей - у важкому стані.

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8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети з Ту-95МС / Колаж: Главред, МО РФ

Під час ранкової ракетної атаки 8 грудня російські окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, чотири людини постраждали.

"На жаль, є один загиблий. За попередніми даними, четверо постраждалих. В даний час всі доставлені в лікарню. Всіх оперують. Двоє людей - у важкому стані", - повідомив він.

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Лисак додав, що вся інформація уточнюється, а деталі повідомлять пізніше.

Як писав Главред, 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

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