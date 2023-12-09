Якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни – Кулеба

Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив глава МЗС.

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Якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни, каже Кулеба/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Якщо дозволити країні-агресорці Росії перемогти у війні проти України, це може стати сигналом для інших диктаторів влаштовувати нові війни та нападати на сусідні держави. Ціна перемог диктаторів у таких війнах буде набагато вищою, ніж підтримка, яку сьогодні США надають нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідну заяву, яку він зробив в ефірі одного з іноземних телеканалів, глава МВС оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Він висловив думку, що якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну досягнути успіху в Україні, то це стане мотивацією для інших диктаторів та авторитарних правителів у світі нападати на сусідні держави і руйнувати демократії.

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Кулеба наголосив, що ціна перемог таких диктаторів у війнах, які вони можуть розв’язати, була б набагато вищою для Сполучених Штатів Америки від тієї допомоги, яку США зараз надають Україні.

Також він зазначив, що допомога Україні від США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку і процвітання американського народу.

"Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну – ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, – і США очолюють цю коаліцію, – дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси", – заявив Кулеба.

Допомога Україні від США

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зазначив, що відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну. Кемерон наголосив, що в разі відмови у фінансуванні, користь отримають саме ті авторитарні лідери, яким потрібна слабкість та розбрат у демократичних країнах.

Представник Радбезу Джон Кірбі заявив, що у США залишилось всього кілька тижнів, після чого ресурси на допомогу Україні будуть вичерпані. На питання журналістки про те, чи може Білий Дім запропонувати будь-які гарантії додаткового фінансування України, Кірбі відповів, що США не в змозі дати таку обіцянку Україні.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. ​Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення числа мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

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