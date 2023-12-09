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Якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни – Кулеба

Альона Вороніна
9 грудня 2023, 09:06
Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив глава МЗС.
Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
Якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни, каже Кулеба/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Якщо дозволити країні-агресорці Росії перемогти у війні проти України, це може стати сигналом для інших диктаторів влаштовувати нові війни та нападати на сусідні держави. Ціна перемог диктаторів у таких війнах буде набагато вищою, ніж підтримка, яку сьогодні США надають нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідну заяву, яку він зробив в ефірі одного з іноземних телеканалів, глава МВС оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Він висловив думку, що якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну досягнути успіху в Україні, то це стане мотивацією для інших диктаторів та авторитарних правителів у світі нападати на сусідні держави і руйнувати демократії.

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Кулеба наголосив, що ціна перемог таких диктаторів у війнах, які вони можуть розв’язати, була б набагато вищою для Сполучених Штатів Америки від тієї допомоги, яку США зараз надають Україні.

Також він зазначив, що допомога Україні від США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку і процвітання американського народу.

"Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну – ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, – і США очолюють цю коаліцію, – дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси", – заявив Кулеба.

Допомога Україні від США

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зазначив, що відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну. Кемерон наголосив, що в разі відмови у фінансуванні, користь отримають саме ті авторитарні лідери, яким потрібна слабкість та розбрат у демократичних країнах.

Представник Радбезу Джон Кірбі заявив, що у США залишилось всього кілька тижнів, після чого ресурси на допомогу Україні будуть вичерпані. На питання журналістки про те, чи може Білий Дім запропонувати будь-які гарантії додаткового фінансування України, Кірбі відповів, що США не в змозі дати таку обіцянку Україні.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. ​Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення числа мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Дмитро Кулеба
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