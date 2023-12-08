РФ атакувала Україну з 10 бомбардувальників: наслідки удару по Києву

Майже 80 днів окупанти не запускали ракети по столиці України. Сьогоднішня спроба була невдалою.

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Повітряна тривога в столиці тривала близько 2 годин / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Після паузи у 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці 8 грудня в Київській області гриміли вибухи. Працювали сили ППО.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, РФ завдавала ударів крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

"За попередніми даними, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області", - йдеться в повідомленні.

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Повітряна тривога в столиці тривала близько 2 годин. Жодна ворожа ракета не досягла міста.

"Силами і засобами ППО всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", - повідомив Попко.

За його словами, офіційна інформація про кількість і типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні сили.

Інформації про жертви і руйнування поки що немає.

Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали. Двоє людей - у важкому стані.

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

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