РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

Одна з цілей Росії - ослаблення протиповітряної оборони України, не виключили в розвідці Британії.

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РФ готує ракетні удари / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Російські окупанти утримуються від запуску крилатих ракет по Україні, що дозволяє накопичити їх запас для масованих ударів, однак у великих кількостях використовує ударні дрони "Шахед".

Це послаблює українську протиповітряну оборону, йдеться у звіті розвідки, опублікованому в соціальній мережі Х Міністерства оборони Великобританії та Північної Ірландії.

"У період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки іранської розробки "Шахед", переважно в напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками - від Курська зі сходу і від Краснодара з південного сходу" - йдеться у зведенні.

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Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України, не виключають у британській розвідці.

"Росія в даний час утримується від запуску своїх кращих крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників протягом майже двох місяців, що, ймовірно, дозволяє їй накопичити значний запас цієї зброї. Росія, швидше за все, застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити найважливішу національну інфраструктуру України", - додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Раніше повідомлялося, що в Україні вночі прогриміли вибухи: РФ завдала нового удару ракетами і дронами. У ніч на вівторок російські окупанти завдали чергового ракетно-дронового удару по Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ прикривають три радіуси ППО. Бойове хрещення комплекс Patriot пройшов, коли РФ безуспішно атакувала столицю "Кинджалами".

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі масованих ракетних ударів РФ. Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.

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