Вибухи у Харкові: РФ вдарила ракетами С-300, є руйнування та потерпілі

Окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

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Вибухи в Харкові прогриміли близько 3:00 в ніч на 8 грудня / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті лунали вибухи, жителів просили залишатися в укриттях.

Як повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

Одній людині надали медичну допомогу на місці.

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Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

За даними поліції, поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. 25-річний чоловік з травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч проти 8 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської народної республіки, повідомили у Повітряних силах.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА та шести керованих зенітних ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА противника.

Було знищено 5 ударних дронів / t.me/kpszsu

Оновлено. У МВС України пізніше повідомили, що близько третьої години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову.

Внаслідок обстрілу 1 особа поранена, пошкоджено житлові будівлі та 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів. Займання ліквідували.

"Окупанти завдали 6 ударів по Харкову ракетами С-300. Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе - виключно цивільні об’єкти", - додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як повідомляв Главред, в ніч на 7 грудня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами-камікадзе Shahed. Більшу частину БПЛА вдалося збити силам протиповітряної оборони. Однак є і "приліт". Загинула одна людина - водій фури.

Вночі 6 грудня у Хмельницькій області прогриміли вибухи. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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