Ракетний удар по Україні: на Київщині та Дніпропетровщині лунали вибухи - що відомо

Ранок 8 грудня в Україні розпочався з масштабної тривоги майже по всій території України через ризик ракетного удару. У Повітряних силах повідомили про запуск російськими окупантами ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Повідомлялося, що перша група ракет - в Харківській області у напрямку до Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград). Військові зазначили, що курс може змінюватися, і закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Жителям Дніпра, Павлограда, Миргорода порадили залишатися в укриттях.
Голова Дніпроптерівської області Сергій Лисак повідомив, що в Павлограді було голосно. Деталі він пообіцяв повідомити після відбою тривоги.
О 7:24 ракетна загроза торкнулася міста Черкаси.
"Ракети з Черкаської області в напрямку Київської області. Курс може змінюватися", - повідомили у ПС ЗСУ.
О 7:32 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу удару крилатих ракет по Києву. Ракети заходили курсом з південного напрямку.
Пізніше Попко уточнив, що в околицях столиці працює ППО.
О 7:41 Повітряні сили повідомили про чергову групу ракет у Чугуївському районі Харківської області, які рухаються курсом на Дніпропетровщину. Військові зазначають, що можливий той самий маршрут - тобто ракети кілька разів поміняють напрямок і опиняться в Київській області.
Як повідомляв Главред, в ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті лунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.
У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами-камікадзе Shahed. Більшу частину БПЛА вдалося збити силам протиповітряної оборони. Однак є і "приліт". Загинула одна людина - водій фури.
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