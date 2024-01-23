РФ запустила по Україні понад 40 ракет: сили ППО знищили 21 ворожу ціль

23 січня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Як повідомили у Повітряних силах, всього за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні, а саме:
- 4 зенітні керовані ракети С-300 / С-400 з Білгородської області - у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22МС з Брянська та Орловської області – у напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків - Бєлгородська та Воронезька області);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Бєлгородська область - РФ).
В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони були знищені:
- 15 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М";
- керована авіаційна ракета Х-59.
Дивіться відео - У ЗСУ показали, як збивали ракети РФ. Одна з них знищена кулеметом "Браунінг":
Ракетний удар РФ по Україні 23 січня
Вранці у вівторок, 23 січня, в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли в повітря п'ять бортів ТУ-22МС і запустили ракети по Україні.
Ракетний удар країна-агресор завдавала і по столиці України. Як розповів речник КМВА Михайло Шаманов, сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім – балістичні.
Крої того, РФ вранці двічі атакувала ракетами Харків і область.
За даними МВС, в результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали.
У Києві в результаті ракетного удару виникло кілька пожеж. Одна людина загинула, є постраждалі серед цивільних. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватну будівлю, автомобілі.
У Київській області пошкоджено два багатоповерхових будинки, приватний будинок, господарські будівлі та автомобілі. Постраждали три людини.
У Дніпропетровській області в результаті атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.
У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, три людини загинули, ще близько 35 постраждали.
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