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Масовані удари РФ по Україні: Жданов розкрив нову тактику росіян

Олексій Тесля
19 січня 2024, 13:37
Раніше армія країни-агресора завдавала ударів по Україні о 3-4 ранку, нагадав Олег Жданов
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов розповів про нову тактику окупантів / Главред, Міноборони РФ

Окупаційні війська РФ змінили тактику ракетних ударів по Україні, розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

Він підкреслив, що останнім часом РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00. Раніше росіяни намагалися наносити удари о 03:00-04:00.

За його словами, це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО.

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"Від 6 до 8 - це може бути перезмінка. Вони сподіваються, що зміна тих же операторів за екранами радіолокаційних станцій знижує бойову готовність і бойову ефективність наших розрахунків. Цілком можливо, що перезміна плюс остаточна втома розрахунків і початок руху у військах", — не виключає він.

Разом з тим він нагадав про те, що раніше армія країни-агресора завдавала ударів по Україні о 3-4 ранку, коли був найважчий період несення служби.

"Якщо у них не виходить в один час, вони намагаються переносити на інше. Вони шукають слабкі місця в нашій системі оборони, системі ППО. Зокрема, за часовими інтервалами", – додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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