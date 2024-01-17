Захід змінив риторику: для перемоги Україна має перенести війну на територію РФ

Україні необхідні далекобійні засоби ураження від партнерів для успішного завершення війни.

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Для перемоги України у війні потрібно перенести бойові дії на територію РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Політичні еліти Європи прийняли рішення про перенесення бойових дій на територію Росії. У грудні 2023 та січні 2024 року цей підхід утвердився у світі. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний в ефірі "Еспресо".

"У грудні 2023 року й січні цього світ утвердився в тому, що в поєдинку з Росією необхідно переносити війну на територію ворога. Про це говорив вже й Державний секретар США Ентоні Блінкен, апелюючи питанням про те, що РФ не можна перемогти, якщо не переносити воєнні дії на російську територію. Ці ж тези повторили канцлер Шольц й премʼєр-міністр Великої Британії Сунак. Вони говорили про право України вести бойові дії на території Росії й вражати російські цілі. Тому вже можна стверджувати, що політичні еліти Європи дійшли до висновку, що такі дії вкрай необхідні Україні для перемоги у війні", - сказав Безсмертний.

Дипломат вказав на висловлення Держсекретаря США, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії, які говорили про право України атакувати Росію та наносити удари на її території. Також Безсмертний підкреслив необхідність швидкого постачання Україні далекобійних засобів ураження для успішної реалізації цієї стратегії.

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"Тому, коли це станеться, в цьому році чи найближчими місяцями, стало лише технічним питанням. Все буде залежати від постачання відповідних озброєнь. Оскільки, поки що того озброєння, яке передають нам партнери недостатньо для атак на РФ. Якби ті цифри, про які говорить Макрон, були б помножені на 20-30, тоді б можна було про щось говорити", - пояснив він.

Перенесення війни на територію Росії

Нагадаємо, війна Росії проти України може розвиватися за двома сценаріями. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловлює думку, що інтеграція тилу в армію та можливість перенесення війни на територію Росії можуть призвести до досягнення бажаного результату для України.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прогнозує, що в 2024 році жодні війська не ввійдуть на територію Росії. Україна повинна впливати на противника своїми силами та ресурсами, створюючи потрібну морально-психологічну обстановку в тилу ворога.

Крім цього, співдиректор Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що Україна не має обмежень щодо використання своєї зброї на території Росії. Відзначено, що Україна раніше намагалася за допомогою безпілотників та диверсійних операцій завдати ударів по РФ і такі дії розглядаються як суверенне право на оборону.

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