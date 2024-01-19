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Росіяни атакували Україну рідкісною 4-тонною ракетою — Defense Express

Ангеліна Підвисоцька
19 січня 2024, 00:12
Російські окупанти застосували для удару по Україні протикорабельну ракету П-35 ("Прогрес").
ракета П-35
Росіяни атакували Україну рідкісною 4-тонною ракетою / Колаж: Главред, фото: Defense Express

Російські окупанти намагаються завдати Україні якомога більшої шкоди. Вони атакували країну рідкісною протикорабельною ракетою, вага якої складає 4 тонни. Про це повідомляє Defense Express.

Мова йде про ракету П35 (3М44 "Прогрес"), яка була розроблена у 50-х роках. Довжина ракети - 10 метрів. Українська ППО збила цю ракету на півдні, а фото уламків вже розлетілися в Мережі. Як повідомляється, це перший випадок застосування цієї ракети.

Попри вік П-35 все ще знаходиться на озброєнні РФ. Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових.

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Що відомо про П-35

П-35 була прийнята на озброєння ще у 1962 році, а вдарити нею могли або з берегового ракетного комплексу "Редут" або з підземного "Объект-100". Ракета використовується у стаціонарному комплексі "Утес", який також відомий під назвою "Объект-100". Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Загалом у РФ було лише два таких комплекси - у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі.

Атака РФ дронами

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У нового реактивного дрона китайський двигун, підкреслив Сергій Бескрестнов. Ворожий дрон пролетів півкраїни, а його швидкість була понад 500 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами. Росіяни вночі та вранці здійснили масований ракетний удар по Україні. Вони використовували півсотні ракет і 8 дронів. Вдалося збити половину повітряних цілей.

Нещодавно росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області. Російські окупанти вдарили по місту Кролевець ракетою та двома безпілотниками.

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