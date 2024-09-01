РФ вивела частину військ з Покровського напрямку: як це вплине на хід боїв - ISW

Росія вивела з Покровського напрямку частину резервних підрозділів, які призначались для посилення наступу на Сході України, зазначають аналітики.

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Росія вивела частину військ з Покровського напрямку - що відомо / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку до Курської області, проте це не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою. Такі висновки зробив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 серпня.

"Російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курській області", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що цей крок вказує на те, що оперативний тиск ЗСУ на Курщині впливає на наступальні операції РФ на інших напрямках бойових дій.

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ISW підкреслює, що передислоковані підрозділи, ймовірно, були резервними силами, які російське командування планувало використати для посилення своїх позицій на Покровському та Торецькому напрямках.

"Передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили", — йдеться у звіті.

Бої на Покровському напрямку - карта / Фото: understandingwar

Експерти також звертають увагу на те, що ця передислокація показує, що російському командуванню не вдалося повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від потреб у живій силі, які виникли через дії українських військ у Курській області.

"Російське військове командування досі уникало передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області, і до цього часу в основному перекидало сили з менш пріоритетних напрямків — північної Харківської області, лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна та західної частини Запорізької області", — зазначили в ISW.

Аналітики наголошують, що залишається невідомим, чи планує російське командування перекидати додаткові резерви, призначені для наступу на Покровському і Торецькому напрямках, щоб протидіяти українському наступу в Курській області.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Аналітик Forbes Девід Екс повідомив, що у відповідь на активний наступ на Покровськ Україна направила туди одну зі своїх небагатьох наступальних бригад — "Кара-Даг". Ця бригада, сформована у 2014 році як частина Національної гвардії, тепер перекинута на схід через інтенсивні бої в цьому регіоні.

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найважчих на фронті, з лінією оборони, що проходить всього за 10 кілометрів від міста. За словами офіцера ЗСУ, кавалера ордена Богдана Хмельницького Миколи Мельника, підкріплення вже було відправлено до Покровська, хоча його необхідно було надати раніше.

Окупація Покровська російськими військами наразі малоймовірна. Для захоплення міста Росії доведеться влаштувати бої безпосередньо на його вулицях, що може затягнутися на місяці і стане для російських військ важким випробуванням, подібно до ситуації в Бахмуті та Авдіївці, зазначив військовий експерт і майор Збройних сил України Олексій Гетьман.

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