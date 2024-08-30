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Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом: ці три тижні будуть вирішальними

Даяна Швець
30 серпня 2024, 16:39
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Всі існуючі сили окупанти в дану секунду кидають на те, щоб окупувати Покровськ повністю, однак, на щастя, їхні можливості не безмежні.
ВСУ, Покровск
ЗСУ під Покровськом потрібно протриматися до кінця вересня / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Якщо ЗСУ зможуть протриматись в Покровську ще кілька тижнів, в України з'явиться шанс зупинити агресора. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

"7 серпня цього року генерал [Кирило] Буданов, голова нашої військової розвідки, сказав, що у ворога залишилося ресурсів для проведення наступальних активних дій півтора-два місяці. Тобто йдеться про те, що десь до середини вересня, можливо, до кінця вересня, у ворога мають ці ресурси [закінчитися]. Якщо українські війська зможуть протриматися мінімум три тижні, є шанс, що у ворога нічого путнього з його планів не вийде", - зазначив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

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До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Україні також грає на руку те, що агресор змушений частину своїх ресурсів перекидати ще й на Курський напрямок.

"Для того, щоб ворог гарантовано мав можливість ліквідувати український плацдарм на території Курської області, йому потрібно щонайменше 50 тисяч особового складу. Де ці ресурси взяти, якщо абсолютна більшість тих ресурсів уже задіяна на різних ділянках фронту?", - зазначив Селезньов.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов звернув увагу на готовність фортифікацій до оборони Покровська і заявив, що, хоча офіційно заявляється, що зроблено все, що треба і необхідно, це "питання неоднозначне".

"Знову ж таки, мало побудувати інженерну фортифікацію. Треба її забезпечити навченим і забезпеченим особовим складом, який буде тримати саме оборонні рубежі та позиції", - зазначив він.

Мінусом для наших захисників є те, що противник має чисельну та авіаційну перевагу, яка допомагає йому наступати.

Як висновок Селезньов підсумував, що росіяни просуваються, і "поки що ми не маємо можливості зупинити це просування, на Покровському напрямку зокрема".

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Покровський напрямок - останні новини

Як відомо, нещодавно назвали ймовірну ціль РФ після Покровська. Українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, пише Financial Times, однак під загрозою місто-мільйонник.

Твердження про те, що якщо окупанти РФ захоплять Покровськ Донецької області, то вони зупиняться, є ілюзією, про що свідчить досвід Авдіївки, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Натомість існує загроза для міст-стотисячників.

Наразі окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ в рамках наступу на Покровськ і намагається оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.

В найближчі кілька днів ситуація на Покровському напрямку залишатиметься такою ж важкою, однак відомо, що може стабілізувати фронт.

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війна в Україні лінія фронту війна на Донбасі Покровськ
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