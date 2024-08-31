'Бої можуть тривати місяцями': майор ЗСУ зізнався, чи є загроза окупації Покровська

Наступальний потенціал російських військ вичерпується, окупанти зменшили кількість штурмових дій, зазначив Олексій Гетьман.

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Наскільки велика загроза захоплення ворогом Покровська - відповідь експерта / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрішнот

Окупація Покровська росіянами наразі є малоймовірною. Для його захоплення РФ доведеться ввести бої безпосередньо в самому місті. Водночас вуличні бої можуть тривати місяцями і стануть для росіян важким випробуванням, як це було в Бахмуті чи Авдіївці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"По-перше, тими силами і засобами, які зараз росіяни мають на Покровському напрямку, вони не зможуть захопити Покровськ. Вони можуть хіба що підійти впритул до міста чи спробувати його оточити. По-друге, вже відомо про те, що ми будемо підтягувати резерви на цей напрямок, підсилюючи наше угруповання", - зазначив він.

Крім цього, у передмісті Покровська та Мирнограда зведені потужні фортифікації, які можуть сповільнити російський наступ. Гетьман також зауважив, що наступальний потенціал РФ вичерпується.

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"Зараз є ознаки того, що російські війська на Покровському напрямку видихаються, що вичерпується їхній потенціал. Про це свідчить і зменшення кількості людей, які там ведуть бойові дії, і зменшення кількості штурмів. А найголовніше - росіяни починають повертати війська в бік Селідового з Покровського напрямку, тобто вони вважають, що там суттєвого просування вони не зможуть досягнути", - пояснив майор ЗСУ.

За його словами, РФ зменшує активні штурмові дії на лінії фронту, тому що у окупантів закінчується ресурс. Гетьман наголосив, що ресурс для нинішнього наступу у росіян може вичерпатися до кінця вересня.

"Жодна армія світу не може вести наступ тривалий час, і, зазвичай, наступальні дії тривають чотири місяці. А далі потрібно зупинятися і готувати новий наступ, наступати півроку-рік безперервно неможливо", - додав він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація поблизу Покровська - останні новини

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається критичною, лінія оборони проходить всього за 10 км від міста. Офіцер ЗСУ Микола Мельник заявив, що підкріплення, яке надійшло, було необхідне раніше. Ситуацію можна було б стабілізувати з меншими втратами ще тиждень тому.

Також співзасновник і аналітик проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що росіяни за останні два з половиною тижні досягли значних успіхів на Покровському напрямку завдяки залученню значних сил з оперативного резерву. Ці сили активно використовуються для штурму районів Селидового та Новогродівки.

Як повідомляв Гларвед, жодних послаблень позицій, зменшення кількості техніки чи особового складу під Покровськом не спостерігається. Євген Ієвлєв стверджує, що така ситуація вже місяць.

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