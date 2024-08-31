РФ стрімко наступає на Покровськ: Україна терміново перекинула наступальну бригаду

Бригаду Нацгвардії України перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітик Forbes Девід Екс повідомив, що на тлі стрімкого наступу на Покровськ, Україна долучила до цього напрямку одну зі своїх небагатьох наступальних бригад - "Кара-Даг".

Повідомляється, що бригада "Кара-Даг" - одна з наступальних бригад Національної гвардії, яку сформували 2014 року. Однак зараз її перекинули перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

"Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", - йдеться в повідомленні аналітика Forbes. відео дня

За даними російських пропагандистів, у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

"Можливо, Україна "планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт у Донбасі повністю завалиться", - написав російський пропагандист Євген Норін.

У Forbes ж зазначають, що цим місцем цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки, вважає Forbes.

"Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра", - додали в повідомленні.

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Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що військовий розкрив критичну ситуацію під Покровськом. Ніяких послаблень позицій, або зменшення кількості техніки, або зменшення кількості особового складу не спостерігається. Євген Ієвлєв заявив, що така ситуація вже місяць, півтора- два, відбуваються постійні штурми.

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. Аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується. На південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.

У ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. Іван Тимочко пояснив, що донецька область - це крайня спроба диктатора Володимира Путіна показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення будь-якої масштабної мобілізації.

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