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"Є ризик оточення": офіцер розповів про критичну ситуацію під Покровськом

Руслана Заклінська
31 серпня 2024, 22:51
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Підкріплення для Сил оборони України на Покровському напрямку фронту вже відправили, але воно було потрібне раніше, сказав Микола Мельник.
'Є ризик оточення': офіцер розповів про критичну ситуацію під Покровськом
ЗСУ під Покровськ відправили підкріплення / Колаж: Главред, фото: 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. Лінія оборони проходить за 10 кілометрів від міста. Підкріплення до Покровська вже відправили, але воно було необхідне раніше. Про заявив офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник, пише "24 канал".

За його словами, ситуацію можна було стабілізувати з меншими втратами ще тиждень тому. Незважаючи на перевагу противника в людях, техніці, вогневих засобах і дронах, Сили оборони відчайдушно боряться за утримання позицій.

"Є ризик, що наші рубежі оборони потраплять в оточення. Тому дане рішення (про посилення - Главред) є правильним, але запізнілим", - зазначив Мельник.

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Офіцер наголосив, що захоплення Покровська може серйозно вплинути на оборону всієї Донеччини. Це змусить Україну направляти додаткові підрозділи для захисту територій, оскільки фронт розшириться, а також ускладнить оборону Часового Яру та Костянтинівки.

"Це не стратегічні трагедії. З падінням Покровська Україна точно не закінчиться. Питання в тому, чи все зроблено для того, щоб ми далі могли за нього боротися", - сказав він.

Мельник звернув увагу на недоліки в системі ротацій та ліній оборони на найбільш небезпечних напрямках. За його словами, росіяни атакують обмеженими силами і концентрують удари на одному або двох напрямках, тому на таких ділянках мають бути другі лінії з новими солдатами, які дозволять тим, хто повернувся з передової, відпочити.

'Є ризик оточення': офіцер розповів про критичну ситуацію під Покровськом
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Мельник?

Мико́ла Андрі́йович Ме́льник (позивний "Фріц"; 15 серпня 1985, м. Одеса, Україна) — український громадський діяч, доброволець, Старший лейтенант, командир механізована рота M2 Bradley 47 ОМБР Збройних сил України. Учасник російсько-української війни, пише "Вікіпедія".

Ситуація поблизу Покровська - останні новини

Нагадаємо, під Покровськом ситуація залишається критичною. Жодних послаблень позицій, зменшення кількості техніки чи особового складу не спостерігається. Євген Ієвлєв стверджує, що така ситуація вже місяць, півтора- два, відбуваються постійні штурми.

Як повідомляв Главред, РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. Аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується. На південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку окупанти намагаються захопити.

У ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. Іван Тимочко пояснив, що Донецька область - це остання спроба диктатора Володимира Путіна показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення масштабної мобілізації.

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